Grčka od oktobra postaje prva zemlja u Evropi koja će automatski zabraniti korišćenje društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina, u nastojanju da zaštiti mentalno zdravlje najmlađih korisnika interneta.

Ova odluka usledila je zbog rastuće zabrinutosti zbog digitalne zavisnosti i neprimerenog sadržaja kojem su deca izložena, a istraživanja pokazuju da preko 70 odsto grčkih mališana koristi društvene mreže svakodnevno, čak i pre navršene 12. godine.

Kako bi se omogućila bolja kontrola nad korišćenjem interneta, država uvodi aplikaciju Kids Wallet, koja roditeljima omogućava da ograniče vreme koje deca provode na mreži, zabrane pristup određenim aplikacijama i prate njihove aktivnosti. Ovaj potez ima za cilj da smanji negativan uticaj digitalnog sveta na razvoj dece i pruži im bezbednije okruženje za odrastanje.

- Za mlađe od 15 godina društvene mreže biće automatski blokirane, a za starije do 18 zabranjen pristup sajtovima sa kockanjem, alkoholom i sadržajem za odrasle.

