Slušaj vest

Bolovi u zglobovima, malaksalost, nagli skok temperature, začepljenost nosa, kijanje, kašljanje - nema simptoma koji nije aktivan. Zvanično nije počela sezona gripa, a svi ovi simptomi pokazuju da se radi o nekoj mešavini koja uključuje i koronu. Veliki broj građana žali se na različite simptome, a od toga kako će ko podneti udar virusa zavisi od imuniteta, ali i od količine virusa koji je uneo.

Beograđanka Jovana D. (34) kaže da joj lečenje traje već sedam dana i da se svakog dana pojavi neki novi simptom koji se nadoveže.

- Osećala sam se odlično i odjednom je počelo da me boli telo, temperatura je otišla na 39, počela sam da kašljem. Kako se ispostavilo da je mešavina virusa i bakterijske infekcije, dobila sam antibiotik, međutim iz dana u dan sve je gore. Nisam mogla da dišem, inhaliram se tri puta dnevno i nema pomoći. Nisam mogla da jedem, da spavam, da dišem... I onda, kako popusti jedan simptom, tako se nadoveže drugi, a onda kašalj - najpre suv, a onda iskašljavanje... I tek sada je malo lakše. S druge strane, mom suprugu nije ništa, iako je sve vreme tu. Lekar kaže da je do imuniteta, kaže sagovornica.

Simptomi korone na koje se pacijenti žale Foto: T.s.

Nikola K. (47) kaže da već pet dana radi od kuće i da je po drugi put bolestan za 20 dana.

- Pre dvadesetak dana osetio sam jaku glavobolju, nisam otišao kod lekara odmah. Zatim je počela temperatura da raste i kašalj, dobio sam lekove, jer su utvrdili da je neki miks u pitanju i da mirujem. Bio sam "slomljen" možda tri, četiri dana. Posle toga sam se vratio u kancelariju jer sam se osetio bolje. Posle nekoliko dana, naglo mi je skočila temperatura na 39, imao sam drhtavicu, opet sam otišao kod lekara i rekli su mi da sam dobio bronhitis. Evo, sada mirujem - kaže sagovornik.

Korona razbija

Mnogi se žale i na suvoću usta i grla.

Grpi još uvek nije zvanično potvrđen, ali u Srbiji haraju oboljenja slična gripu Foto: Shutterstock, Kurir/T.I.

- Na koronu nisam ni pomišljala. Kako je vreme odmicalo, počela je glava da me boli, a zatim i grlo. Suva usta, grlo, začepljen nos, i sve nekako ide brzo. Odjednom me je uhvatila jeza, nakon čega sam legla u krevet i pokrila se zimskim prekrivačima. Tokom noći nisam mogla zaspati, pored suvoće grla, boleli su me zglobovi u nogama i rukama. To je trajalo do tri ujutru, a zatim sam posegla za lekom protiv bolova - ispričala je Ana S i dodala:

- Nećete verovati, ali simptomi su dolazili jedan po jedan. Došao je kašalj i gušenje, i još uvek sam pod antibioticima. Jedva sam "prodisala". Danas mi je znatno bolje i nadam se da će biti sve bolje. Čim ozdravim, ići ću da se vakcinišem protiv gripa, jer kad krene i taj talas, ne želim da prolazim ovo isto. Mnogo ljudi koje znam je bolesno, neki neverovatan talas - objašnjava Ana.

Direktor Klinike za pulmologiju, dr Mihailo Stjepanović govorio je o respiratornim infekcijama i objasnio da simptomi moraju da se prate, a da bi oni sa respiratornim problemima posebno trebalo da budu na oprezu.

Mnogi se ne testiraju

Kako je navela dr Biserka Obradović, iz prakse se primećuje da je mnogo bolesnih, ali da se neki i ne testiraju.

Biserka Obradović ističe da se mnogi pacijenti ne testiraju Foto: Kurir Televizija

- Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta, pojasnila je dr Obradović.