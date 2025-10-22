Slušaj vest

U nedelju ujutru, nepoznati lopovi izveli su jednu od najdrskijih pljački u istoriji muzeja Luvr. Iz dobro čuvanih vitrína nestali su najvredniji istorijski kraljevski dragulji, među kojima i legendarni safirni set grofice Izabele od Orlean-Bragansa, žene koja je obeležila evropsku aristokratiju 20. veka i bake srpskog princa-naslednika Filipa Karađorđevića, saopštila je služba za saradnju sa medijima pri kabinetu princa Filipa. 

Grofica Izabela bila je rođena sestra dede princa-naslednika Filipa, princa Pedra Gastao od Orlean-Bragansa, a samim tim, baka po majčinoj liniji srpskog princa-naslednika.

Safirni set koji je sada nestao bio je omiljen nakit grofice Izabele. Sastojao se od tijare ukrašene safirima i dijamantima, impozantne ogrlice i minduša koje su nekada nosile francuske princeze iz kuće Orlean.

Grofica od Pariza je jednom ispričala neverovatnu priču o tom nakitu.

Bila je u Portugalu 1974. godine i imala ga je sa sobom u seoskoj kući kada je izbila revolucija. Srećom, situacija nije bila tako loša kao što se očekivalo, ali je odlučila da nakit prebaci na sigurno u Pariz. Nije želela da ga nosi u rukama, pa ga je stavila na sebe, uključujući i tijaru, koju je sakrila ispod ogromnog krznenog šešira.

Kada je trebalo da se ukrca, rekli su joj da mora da prođe kroz detektor metala!

- Zamalo nisam doživela srčani udar! - ispričala je.

I dok je prolazila, ništa se nije dogodilo! Detektor metala nije radio!

Ta priča je postala legenda u aristokratskim krugovima, a detaljno je opisana u knjizi Once Upon a Diamond, izdavačke kuće Rizzoli.

Da bi se razumela veličina porodične veze između srpskog princa-naslednika Filipa i čuvene grofice od Pariza, Izabele od Orlean-Bragansa, mora se znati i priča o majci princa-naslednika Filipa, princezi Mariji da Gloriji od Orlean-Bragansa.

Rođena u Riju de Žaneiru, princeza Marija da Glorija je ununuka brazilskog cara Pedra II, potomkinja francuske dinastije Orlean i potom supruga srpskog prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića. Njen otac, princ Pedro Gastao, bio je harizmatični šef „petropoliske grane" brazilske carske porodice i jedan od poslednjih pravih aristokrata Evrope.

Njegova sestra, grofica Izabela, poznata po svom kraljevskom držanju i duhovitosti, bila je udata za Henrija, grofa od Pariza, orleanistickog pretendenta na francuski presto.

Tako danas, kroz majčinu lozu, princ-naslednik Filip Karađorđević nosi u sebi plavu krv tri kontinenta: srpske kraljevske porodice Karađorđević, brazilske carske kuće i francuske kraljevske dinastije.

Luvr je ponovo danas otvoren za posetioce, prvi put posle spektakularne pljačke u nedelju, kada su četiri lopova odnela osam komada nakita čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra.

Lopovi su u nedelju ujutru, neposredno po otvaranju muzeja, dizalicom na vozilu parkiranom ispred zgrade Luvra stigli do sale koja ih je interesovala, odakle su odneli nakit i pobegli skuterima, a cela pljačka obavljena je za sedam minuta.

Ne propustitePlanetaŠTETA OD PLJAČKE LUVRA NEVEROVATNIH 88 MILIONA EVRA! "Ukoliko lopovi probaju da istope nakit, neće im se isplatiti" (FOTO)
Luvr muzej Louvre Museum.jpg
Planeta"BLOKIRALI SU ALARMNI SISTEM LUVRA, JEDAN JE STAJAO UNTRA, DRUGI SPOLJA!" Samo na ovaj način je mogla da se izvede pljačka muzeja: Zakazao je sistem!
Opljačkan Luvr!
PlanetaTO NISU LOPOVI VEĆ "KOMANDOSI": Ovako je isplanirana spektakularna PLJAČKA LUVRA! Svet strahuje od jednog scenarija, a desila se i BIZARNA SLUČAJNOST (FOTO)
Luvr krađa
PlanetaŠTA SE KRIJE IZA SPEKTAKULARNE PLJAČKE ČUVENOG LUVRA?! "Tražena cifra će biti plaćena BEZ IKAKVIH PITANJA" Bivši pljačkaš OTKRIVA: "Morali su..."
Luvr muzej Louvre Museum.jpg