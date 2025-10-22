Slušaj vest

U nedelju ujutru, nepoznati lopovi izveli su jednu od najdrskijih pljački u istoriji muzeja Luvr. Iz dobro čuvanih vitrína nestali su najvredniji istorijski kraljevski dragulji, među kojima i legendarni safirni set grofice Izabele od Orlean-Bragansa, žene koja je obeležila evropsku aristokratiju 20. veka i bake srpskog princa-naslednika Filipa Karađorđevića, saopštila je služba za saradnju sa medijima pri kabinetu princa Filipa.



Grofica Izabela bila je rođena sestra dede princa-naslednika Filipa, princa Pedra Gastao od Orlean-Bragansa, a samim tim, baka po majčinoj liniji srpskog princa-naslednika.

Safirni set koji je sada nestao bio je omiljen nakit grofice Izabele. Sastojao se od tijare ukrašene safirima i dijamantima, impozantne ogrlice i minduša koje su nekada nosile francuske princeze iz kuće Orlean.

Grofica od Pariza je jednom ispričala neverovatnu priču o tom nakitu.

Bila je u Portugalu 1974. godine i imala ga je sa sobom u seoskoj kući kada je izbila revolucija. Srećom, situacija nije bila tako loša kao što se očekivalo, ali je odlučila da nakit prebaci na sigurno u Pariz. Nije želela da ga nosi u rukama, pa ga je stavila na sebe, uključujući i tijaru, koju je sakrila ispod ogromnog krznenog šešira.

Kada je trebalo da se ukrca, rekli su joj da mora da prođe kroz detektor metala!

- Zamalo nisam doživela srčani udar! - ispričala je.

I dok je prolazila, ništa se nije dogodilo! Detektor metala nije radio!

Ta priča je postala legenda u aristokratskim krugovima, a detaljno je opisana u knjizi Once Upon a Diamond, izdavačke kuće Rizzoli.

Da bi se razumela veličina porodične veze između srpskog princa-naslednika Filipa i čuvene grofice od Pariza, Izabele od Orlean-Bragansa, mora se znati i priča o majci princa-naslednika Filipa, princezi Mariji da Gloriji od Orlean-Bragansa.

Rođena u Riju de Žaneiru, princeza Marija da Glorija je ununuka brazilskog cara Pedra II, potomkinja francuske dinastije Orlean i potom supruga srpskog prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića. Njen otac, princ Pedro Gastao, bio je harizmatični šef „petropoliske grane" brazilske carske porodice i jedan od poslednjih pravih aristokrata Evrope.

Njegova sestra, grofica Izabela, poznata po svom kraljevskom držanju i duhovitosti, bila je udata za Henrija, grofa od Pariza, orleanistickog pretendenta na francuski presto.

Tako danas, kroz majčinu lozu, princ-naslednik Filip Karađorđević nosi u sebi plavu krv tri kontinenta: srpske kraljevske porodice Karađorđević, brazilske carske kuće i francuske kraljevske dinastije.

Luvr je ponovo danas otvoren za posetioce, prvi put posle spektakularne pljačke u nedelju, kada su četiri lopova odnela osam komada nakita čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra.