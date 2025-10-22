Prodaje se vikendica na Ceru za manje od 10.000 evra

Na internet oglasima može se pronaći veliki broj nekretnina u unutrašnjosti Srbije koje se prodaju po cenama koje deluju neverovatno za gradske uslove. Najčešće je reč o starijim kućama sa okućnicom ili placevima, koje se nalaze u selima koja su nekada bila živahna, ali su danas gotovo napuštena. Iako takve kuće zahtevaju dodatna ulaganja, mnogi ih vide kao odličnu priliku za povlačenje iz gradske gužve.

Ljudi se u poslednje vreme sve više vraćaju na selo Foto: Shutterstock, Ilustracija

Motivi kupaca su različiti - od želje za povremenim boravkom u prirodi, preko ulaganja u budući posao (poput seoskog turizma), pa do trajnog preseljenja, naročito među mlađim ljudima koji rade na daljinu. Neki u ovim jeftinim nekretninama vide i priliku za život bez stambenog kredita, što je u doba visokih kamata posebno privlačno.

Najčešće su potrebna dodatna ulaganja

Ipak, kupovina takvih nekretnina nosi i rizike. Često je potrebna potpuna rekonstrukcija objekta, a infrastruktura poput puta, struje ili interneta može biti ograničena ili potpuno odsutna. Uprkos tome, interesovanje ne opada.

Kurir je u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pronašao povoljnu vikendicu na Ceru koja se prodaje sa placemi to za manje od 10.000 evra, a vlasnik je naglasio i da postoji mogućnost zamene za auto uz doplatu. Plac ima 20 ari, a objekat u temelju ima 42 kvadrata.

Jedina mana je što vikendica nema vode i struje Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija