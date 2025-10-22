Za manje od 10.000€ vikendica boli glava! Kupac dobija i plac, izgleda kao iz bajke, ali ima 1 veliku manu FOTO
Trend kupovine jeftinih kuća i vikendica u ruralnim sredinama, koji je započeo tokom pandemije koronavirusa, ne jenjava ni danas.Sve više građana Srbije okreće se selima, planinskim predelima i zabačenim mestima u potrazi za mestom za odmor ili čak stalno stanovanje i to po cenama koje su često ispod 10.000 evra.
Na internet oglasima može se pronaći veliki broj nekretnina u unutrašnjosti Srbije koje se prodaju po cenama koje deluju neverovatno za gradske uslove. Najčešće je reč o starijim kućama sa okućnicom ili placevima, koje se nalaze u selima koja su nekada bila živahna, ali su danas gotovo napuštena. Iako takve kuće zahtevaju dodatna ulaganja, mnogi ih vide kao odličnu priliku za povlačenje iz gradske gužve.
Motivi kupaca su različiti - od želje za povremenim boravkom u prirodi, preko ulaganja u budući posao (poput seoskog turizma), pa do trajnog preseljenja, naročito među mlađim ljudima koji rade na daljinu. Neki u ovim jeftinim nekretninama vide i priliku za život bez stambenog kredita, što je u doba visokih kamata posebno privlačno.
Najčešće su potrebna dodatna ulaganja
Ipak, kupovina takvih nekretnina nosi i rizike. Često je potrebna potpuna rekonstrukcija objekta, a infrastruktura poput puta, struje ili interneta može biti ograničena ili potpuno odsutna. Uprkos tome, interesovanje ne opada.
Kurir je u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pronašao povoljnu vikendicu na Ceru koja se prodaje sa placemi to za manje od 10.000 evra, a vlasnik je naglasio i da postoji mogućnost zamene za auto uz doplatu. Plac ima 20 ari, a objekat u temelju ima 42 kvadrata.
Vikendica se nalazi u bajkovitom predelu iznad Bele reke, okružena je šumom, ali u oglasu se navodi da nema vodu i struju. Cena je 9.500 evra.