U današnje vreme, sve češći prizor u marketima su artikli označeni zujalicama odnosno sigurnosnim uređajima koji prilikom krađe aktiviraju zvučni alarm. Ova praksa postala je nezaobilazan deo strategija trgovaca u borbi protiv svakodnevnih pljački unutar prodajnih objekata.

Glavni razlog za postavljanje zujalica na robu leži u sve češćim pokušajima krađa. Trgovci su svesni da gubitak robe direktno utiče na poslovanje i profit, pa su se sigurnosni sistemi poput zujalica pokazali kao efikasno sredstvo za odvraćanje potencijalnih počinilaca krađe. Ove naprave funkcionišu tako što su čvrsto pričvršćene na artikle i aktiviraju alarm ukoliko se uklone bez adekvatnog skidanja na kasi. Time se ne samo smanjuju krađe, već i povećava kontrola nad robom u prodajnom prostoru.

Lista artikala sa zujalicama se stalno povećava Foto: Printscreen/ X/ Ivke24790854

Postoje i specijalne zujalice

Naime, postoji nekoliko tipova zujalica koje se najčešće koriste. Najjednostavnije su one koje ispuštaju zvučni signal, ali postoje i sofisticiraniji modeli koji su opremljeni magnetskim ili radiofrekventnim senzorima. Najčešći su plastični uređaji u obliku zujalica sa žicom ili bez nje, koje se prilagođavaju različitim vrstama proizvoda — od odeće i obuće do prehrambenih artikala i tehničke robe. Neki sistemi su čak povezani sa centralnim alarmom ili nadzornim kamerama, čime se omogućava brza reakcija osoblja.

Ipak, potrošači sve češće izražavaju iznenađenje i nezadovoljstvo zbog porasta broja proizvoda sa zujalicama. Dok su nekada ovaj vid zaštite imali isključivo skuplji ili specifični proizvodi, sada su gotovo svakodnevna pojava na mnogim artiklima, uključujući i one pristupačne vrednosti poput žvaka. Ovakva situacija može uticati na kupovni doživljaj, stvarajući osećaj nelagodnosti i dodatne napetosti prilikom kupovine.

Tako su recimo potrošači u Beogradu šokirani prizorom u marketu gde su trgovci na skuplje tunjevine i tuna salate umesto običnih zujalica koje se lepe stavili velike crne i bele zujalice koje otvaraju isključivo trgovci.

Neki potrošači kažu da zujalice utiču na komfor kupaca Foto: Shutterstock

- Primetila sam da na tuna salati zujalicu više ne lepe na vidljivo mesto, već je stave unutra da je kupac ne vidi. Verovatno time smanjuju broj krađa, ali mnogima bude nelagodno kad ugledaju neke artikle "pod ključem" - kaže nam Beograđanka K. Đ.

Zazujane tunjevine

Na društvenoj mreži X pojavila se fotografija "zazujanih" tunjevina koja je izazvala lavinu reakcija. I dok je većina korisnika šokirana i zabrinuta ima i onih koji tvrde da se ovakvi prizori mogu videti i u evropskim marketima.

Velike zujalice trgovci stavljaju i na tunjevine Foto: X printsceen