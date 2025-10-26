Trgovci zaratili s potrošačima, šokirali ih prizorom na rafu: Poražavajuće scene iz beogradskog marketa! Evo zašto ovo moraju da rade
U današnje vreme, sve češći prizor u marketima su artikli označeni zujalicama odnosno sigurnosnim uređajima koji prilikom krađe aktiviraju zvučni alarm. Ova praksa postala je nezaobilazan deo strategija trgovaca u borbi protiv svakodnevnih pljački unutar prodajnih objekata.
Glavni razlog za postavljanje zujalica na robu leži u sve češćim pokušajima krađa. Trgovci su svesni da gubitak robe direktno utiče na poslovanje i profit, pa su se sigurnosni sistemi poput zujalica pokazali kao efikasno sredstvo za odvraćanje potencijalnih počinilaca krađe. Ove naprave funkcionišu tako što su čvrsto pričvršćene na artikle i aktiviraju alarm ukoliko se uklone bez adekvatnog skidanja na kasi. Time se ne samo smanjuju krađe, već i povećava kontrola nad robom u prodajnom prostoru.
Postoje i specijalne zujalice
Naime, postoji nekoliko tipova zujalica koje se najčešće koriste. Najjednostavnije su one koje ispuštaju zvučni signal, ali postoje i sofisticiraniji modeli koji su opremljeni magnetskim ili radiofrekventnim senzorima. Najčešći su plastični uređaji u obliku zujalica sa žicom ili bez nje, koje se prilagođavaju različitim vrstama proizvoda — od odeće i obuće do prehrambenih artikala i tehničke robe. Neki sistemi su čak povezani sa centralnim alarmom ili nadzornim kamerama, čime se omogućava brza reakcija osoblja.
Ipak, potrošači sve češće izražavaju iznenađenje i nezadovoljstvo zbog porasta broja proizvoda sa zujalicama. Dok su nekada ovaj vid zaštite imali isključivo skuplji ili specifični proizvodi, sada su gotovo svakodnevna pojava na mnogim artiklima, uključujući i one pristupačne vrednosti poput žvaka. Ovakva situacija može uticati na kupovni doživljaj, stvarajući osećaj nelagodnosti i dodatne napetosti prilikom kupovine.
Tako su recimo potrošači u Beogradu šokirani prizorom u marketu gde su trgovci na skuplje tunjevine i tuna salate umesto običnih zujalica koje se lepe stavili velike crne i bele zujalice koje otvaraju isključivo trgovci.
- Primetila sam da na tuna salati zujalicu više ne lepe na vidljivo mesto, već je stave unutra da je kupac ne vidi. Verovatno time smanjuju broj krađa, ali mnogima bude nelagodno kad ugledaju neke artikle "pod ključem" - kaže nam Beograđanka K. Đ.
Zazujane tunjevine
Na društvenoj mreži X pojavila se fotografija "zazujanih" tunjevina koja je izazvala lavinu reakcija. I dok je većina korisnika šokirana i zabrinuta ima i onih koji tvrde da se ovakvi prizori mogu videti i u evropskim marketima.
Iako zujalice predstavljaju efikasan način zaštite od krađe, njihov rastući broj i upotreba postavlja pitanje ravnoteže između sigurnosti i kupčevog komfora. Trgovci nastoje da očuvaju svoje poslovanje, dok potrošači traže što prijatnije iskustvo, što je izazov koji će i u budućnosti oblikovati način na koji se ova sigurnosna sredstva primenjuju u maloprodaji.