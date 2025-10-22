Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević boravi u zvaničnoj poseti Republici Azerbejdžan, gde je održala niz bilateralnih sastanaka usmerenih na unapređenje saradnje u oblasti porodične politike i demografije, kao i u oblasti digitalnih usluga za porodicu i decu.

Na sastanku sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu stanovništva Republike Azerbejdžan Anar Rahim oglu Alijevim razmenjena su iskustva u primeni inovativnih modela podrške porodicama, a istaknuta je i inicijativa za zaključenje Memoranduma o razumevanju između dva ministarstva.

Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu
Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

U razgovoru sa predsedavajućom Državnog komiteta za pitanja porodice, žena i dece Republike Azerbejdžan Bahar Avaz Muradovom, ministarka je naglasila značaj unapređenja saradnje dve zemlje u oblastima porodične politike, demografije i zaštite dece. Tom prilikom uputila je i zvaničan poziv predsedavajućoj Muradovoj da poseti Beograd od 15. do 18. decembra 2025. godine i učestvuje na III Nacionalnoj konferenciji „Srbija - naša porodica".

Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu
Ministar Jelena Žarić Kovačević Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Tokom sastanaka sa predsednicom parlamentarnog Odbora za porodična, ženska i dečja pitanja Mili Madžlisa Hidžran Husejnovom i predsednicom Interparlamentarne grupe prijateljstva Azerbejdžan-Srbija Melahat Ibragimgizi, istaknuto je da Srbija i Azerbejdžan dele snažne porodične vrednosti i prijateljske odnose, kao i spremnost za jačanje saradnje u ovim oblastima. Ministarka je posebno naglasila da je populaciona politika jedan od ključnih prioriteta Srbije i da se porodična politika posmatra kao investicija u budućnost, sa fokusom na zaštitu dece, podršku roditeljima i borbu protiv nasilja.

Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu
Ministar Jelena Žarić Kovačević sa saradnicima u Azerbejdžanu Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Tokom posete Bakuu, ministarka je obišla i jedan DOST centar, koji deluje u okviru Ministarstva za rad i socijalna pitanja stanovništva Republike Azerbejdžan. Ovaj centar predstavlja državni model integrisanih javnih usluga u oblasti socijalne i porodične politike, koji na jednom mestu objedinjuje 154 usluge i smatra se jednom od najuspešnijih primera reforme javne uprave u Azerbejdžanu.

Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu
Ministar Jelena Žarić Kovačević sa domaćinima i saradnicima u Bakuu Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Ministarka Žarić Kovačević boravi u višednevnoj poseti Azerbejdžanu povodom učešća na Međunarodnoj konferenciji "SocGov 2025: Veštačka inteligencija za čovečanstvo i transformaciju" („SocGov 2025: AI for Humanity and Transformation"), koja će biti održana u Palati Gulustan.

