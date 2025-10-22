Slušaj vest

Postoje trenuci kada shvatimo koliko se svet može razlikovati, čak i kada su razdaljine male. Dovoljno je da se jedan Balkanac nađe među Nemcima, pa da počnu da isplivavaju sve naše razlike - od načina na koji dočekujemo goste, do toga kako razumemo reč "druženje".

Jedna Srpkinja, Jana, lepo je primetila - dok mi, Balkanci, u goste idemo s poklonom, a domaćin nas dočekuje punom trpezom i osmehom, u Nemačkoj se stvari odvijaju drugačije.

Tamo svako plati svoje jelo, a često se i očekuje da gosti donesu nešto od hrane. Za nas, navikle da "sve bude spremno“, to je gotovo nezamislivo.

Nemci, i kad zovu na rođendan, očekuju da svako plati svoje jelo. Foto: Profimedia

- Dok mi odemo na rođendan, kupimo poklon, slavljenik nas časti večerom, Nemci ne rade tako. Nemci očekuju da svako plati svoje jelo. Mi Balkanci u šoku - navela je ona.

Mi smo narod koji se ponosi gostoprimstvom. Kad čujemo da neko dolazi, kreće opšta mobilizacija čisti se kuća do poslednje police, menja se posteljina "za svaki slučaj", iako gost dolazi samo na kafu. Na kraju, naravno, uvek se izvinimo što "nismo ništa spremili".

Kod Nemaca, međutim, stvari funkcionišu mirnije, racionalnije.

Mi kad čujemo da neko dolazi počistimo celu kuću. Foto: Lev Dolgachov / Alamy / Alamy / Profimedia

- Mi zovemo nekog na sedeljku, iznesemo šta treba i šta ne treba. Svađamo se sa ukućanima ako su slučajno pojeli nešto slatko, a to je za goste. Nemci očekuju često da svako nešto donese od hrane. Šok za našu gostoljubivost. Mi kad čujemo da neko dolazi počistimo čitavu kuću, sve se cakli, kao da dolazi predsednik. Još kažemo gostima posle svega da ne zamere što nismo čistili. Nemci očekuju često da im gosti ponude da očiste kuću pred neko slavlje - objašnjava Jana u snimku koji je šaljivo nazvala: "Zbog ovog mislimo da Nemci baš nisu normalni".