Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeleževaju dan svetog brata i sestru — mučenike Evlampija i Evlampiju.

Zbog njihove hrabrosti i odvažnosti, hrišćani su brata i sestru proglasili za svece. Veruje se da danas Bog čuva sve one koji se bore da zaštite slabije od sebe i ostaju verni svojim ubeđenjima čak i ako su pred najvećim iskušenjima. Takođe, Sveta Evlampija se smatra zaštitnicom braće i sestara širom sveta.

Evlampije i Evlampija bili su brat i sestra plemićkog porekla, rodom iz grada Nikomidije. Njihovo mučeništvo i ljubav i odanost koju su pokazali jedno prema drugom i danas se slave kao primeri najvećih hrišćanskih vrlina. Prema predanju, njihovo stradanje se dogodilo tokom progona hrišćana, u vreme cara Maksimilijana. Evlampije i Evlampija su se, zajedno sa drugim vernicima, povlačili pred ovim nedaćama, krijući se u brdima i pećinama.

Život brata i sestre

Jednom prilikom tokom bega, kaže priča, Evlampije je poslat u grad pored koga su prolazili da kupi hleb. Ulazeći u grad, Evlampije je ugledao nad kapijom prikucanu carsku naredbu o gonjenju i ubijanju hrišćana. Kada ju je pročitao, mladić se nasmejao, pa je skinuo sa zida i pocepao. Zbog toga je odmah bio uhvaćen.

Zbog svog plemenitog porekla, Evlampiju je prvo nuđeno da se odrekne Boga ali je, nakon što je odbio, stavljen na strašne muke. Batinama i metalnim oruđem tamničari su mu pravili rane po telu, stavljali ga na gvozdeni odar, oslepeli ga, ali je mladić sve to preživeo.

U jednom trenutku, Evlampije je obećao da će se odreći Hrista i da ga odvedu u paganski hram. Prema hrišćanskom predanju tamo je, samo snagom svoje vere, srušio i polomio Marsov kip u bezbroj komada. Čuvši da joj je brat na mukama, Evlampija je došla u grad i predala se traživši da i ona strada zajedno sa Evlampijem. Sudija je naredio da je obese za kosu i tuku, a zatim je naredio da se oboje ubace u kotao sa vrelom vodom, a onda i u usijanu peć. Međutim, brat i sestra su sve ovo preživeli.

Na kraju, ne znajući više šta da učini sa njima, naredio je da se pogube odsecanjem glave. Evlampije je sam, dostojanstveno položio svoju glavu na panj, a njegova sestra je izdahnula pre samog pogubljenja.

Takođe, Sveta Evlampija se smatra zaštitnicom braće i sestara širom sveta. Svi koji žele njenu naklonost na današnji dan treba da poklonom ili bilo kakvom malom pažnjom pokažu svojim najbližim koliko im znače i koliko ih vole.