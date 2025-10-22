Slušaj vest

Kapetan bez dobre posade ne može da se upusti u sigurnu plovidbu, a tim Fondacije Mozzart dao je jak vetar u leđa za puna jedra i čistiju obalu Save tokom regate Belgrade Cruiser Cup! Jedriličarski klub Ada više od decenije okuplja istinske zaljubljenike u reke, ali i širi svest o očuvanju predivnog akvatorijuma u samom centru grada. Dugogodišnja saradnja sa Mozzartom krunisana je sportsko-edukativnim vikendom tokom kojeg su održane eko-akcija ispod mosta na Adi, predavanja o podvodnoj arheologiji, samogradnji drvenih jedrilica i ekologiji u prostoru Fondacije na Dorćolu, kao i veoma uzbudljiva regata.

Slabiji vetar tokom finalnog događaja nije mogao da ubrza navigacionu trku, ali dobra energija svih učesnika, vedro nebo i oktobarsko sunce gurale su jedrilice od Ade Međice do čuvenog beogradskog pilona.

Sva lepota srpske prestonice videla se iz drona, sa obala Save, ali i sa jedinstvenih jedrilica od kojih je jedna bila i ručno izrađena. Na vodi su se prelamali aplauzi sve do cilja, a eho regate Belgrade Cruiser Cup odjeknuo je do svih koji borave na reci.

Foto: Touch N Touch

Kotizacija za učešće u trci bila je jedna puna kesa sortiranog otpada tokom akcije čišćenja akvatorijuma, pa su puna bela jedra bila i simbol one najčistije i iskrene želje da se dopre do svesti i utiče na promenu loših navika. Pogotovo kod onih koji su mislima nekoliko nautičkih milja daleko od ove zajedničke borbe za čistiji plovni tok kroz prestonicu.

Foto: Touch N Touch

„Regata koju moramo osvojiti – stojimo iza ovog slogana, jer smo ove godine imali novine ne samo u trkačkom aspektu, nego i ekološkom. I mogu reći – ’mrtva trka’ šta je ostavilo veći uticaj na društvo, efekat na svim poljima je veliki. Kapetan bez dobre posade ne može da ostvari dobar rezultat, ne samo u jedrenju, već i u ovakvim aktivnostima. Veći tim daje bolje rezultate, a udruživanje i raznovrsnost ekipa koja organizuju ovakva dešavanja pravi razliku. Imali smo sreće sa vremenom i odličan odziv takmičara i publike, a dobra energiju koju ovaj klub šalje dovela nam je prave saradnike, pa nam je ovoga puta Fondacija Mozzart dala jak vetar u leđa“, poručio je Miloš Dobrosavljević, osnivač i predsednik JK Ada.

Foto: Touch N Touch

ZELENI TRAG ŠIROM SRBIJE

Akcija čišćenja akvatorijuma samo je deo brojnih projekata kojima Fondacija Mozzart godinama unazad ucrtava „zeleni“ trag širom zemlje. U okviru tih aktivnosti, do sada je niklo par jedinstvenih eko-teretana od drveta izvučenog iz reka, dve solarne elektrane u školama u Valjevu i Užicu, kao i pristupni mol na Potpećkom jezeru, gde su u više navrata organizovane i akcije čišćenja… Fondacija je ekološku akciju organizovala i na Limskoj regati, a reciklažom tekstila i plastike prikupljena su sredstva za obnovu šuma i druge projekte sa ciljem zaštite životne sredine. Dve godine zaredom organizovane su eko-akcije i tokom Drinske regate.

Foto: Touch N Touch