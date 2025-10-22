Slušaj vest

Tri dana zaredom svedočimo naslovima iz hronike o nesrećama u kojima učestvuju autobusi. To posebno privlači pažnuju, ali ne baca u senku učestale saobraćajne nezgode u kojima učestvuju putnički automobili, nažalost, sa tragičnim ishodom.

Uz apel da vožnju prilagodite uslovima na putu, apelujemo i na dodatan oprez, a na šta vozači treba da obrate pažnju i kako da svoje četvorotočkaše pripreme za zimu, odgonetnuo je za "Puls Srbije" Čedomir Brkić, automobilista.

Brkić je komentarisao tri uzastopne nesreće u kojima su učestvovali autobusi, pa je rekao da je hronično prisutan umor kod vozača:

EVO ŠTA JE UZROK UZASTOPNIM NESREĆAMA U KOJIM UČESTVUJU AUTOBUSI Izvor: Kurir televizija

- A uz to verovatno ne idu na redovne preglede, a znate da hronični bolesnici, recimo šećeraši, dok voze imaju značajne smetnje. U ovim nesrećama je sigurno bio prisutan zdravstveni element. Dešavaju se nesreće, ali ovako uzastopno u tri dana je malo previše.

Brkić je istakao da ne govori o deskriminaciji u vidu godina vozača, već apeluje da se izvršavaju redovni pregledi jer je za saobraćaj, kako ističe, neophodno stabilno zdravstveno i psihičko stanje:

- Normalno, bez dejstva alkohola, znate koliko je sve to opasno pri svakoj, a kamoli prekoračenoj brzini. Kod osoba koje imaju vozačku u poznijim godinama, lepo bi bilo da idu na redovne preglede. Šećer i pritisak su najopasnije stvari za vozače. Tada čovek ne donosi racionalne odluke, uvek je zakasnela ili ishitrena, pa možete da dođete u nepoželjne situacije.

Brkić se osvrnuo i na vožnju po lošim uslovima, pa je rekao da su suvi putevi glatki za vožnju, ali se javlja problem u delovima gde ujutru bude poledice:

- Tada dođete u situaciju da sa dobrog puta stupite na onaj gde vam auto proklizava ili čak morate da pazite u zoni gradnje puteva ili stambenih objekata da postoje male, ali opasne, naslage peska. To je slično poledici i može da izazove ozbiljnu situaciju. Za to su vam potrebne dobre gume, sa dobrom šarom.

