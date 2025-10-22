Slušaj vest

Novosađanka Sandra Kondrak pobedila je rak dojke, a zatim još jedan kancer, odnosno kancer jezika. Kaže da nije bilo lako, da je na tom putu izgubila ljude sa kojima se nekad družila, ali i shvatila ko su joj prijatelji. Sa porodicom uz sebe i pozitivnom stavom je izašla kao pobednica, tako i sada korača kroz život.

- Otkrila sam negde u novembru mesecu. napipala promenu na desnoj dojici. Na kraju jeste bio kancer. Oko sedam meseci ranije išla sam na mamografiju, redovno se kontrolisala, a u pitanju je bila neka vrsta kancera koji je malo agresivniji. Brzo je narastao, prošla sam osam ciklusa hemoterapije, a onda je išla operacija nakon koje 33 ciklusa zračenja - priča Sandra Kondrak.

Novosađanka pobedila rak dojke, a zatim još jedan kancer - Na putu gde je trebalo da ima maksimalnu podršku, istu je izgubila Izvor: Kurir televizija

Sandra kaže da ljudi misle da znaju dovoljno o raku, ali to nije tako, zbog čega je nailazila na razne situacije, ali je izgubila ljude za koje je mislila da su prijatelji.

- Mi imamo još uvek tu stigmu. Šta je kancer, kako se lečimo, ne znamo. Mi mislimo da znamo, ali ne znamo, zaista ne znamo. Jednom kad uđete u to, stalno imate preglede i razmišljate kako i šta dalje. Sebe sami morate gurati.

O prevenciji stalno govore lekari i zaista je neprocenjiva. Sandra je samopregledom napipala promenu i tako se na vreme javila lekarima. Zato ženama poručuje da imaju vremena za sebe.

Foto: Kurir Televizija

- Pregledajte se. To je najbitnije. Vi sami sebe, svoje telo slušajte. Zaista nam telo šalje poruke, ali mi to ništa ne vidimo. Nemamo vremena. Moramo ga naći za sebe - zaključila je Sandra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs