Slušaj vest

Ažurirane prehrambene smernice u SAD značajno su smanjile broj dece sa specifičnim alergijama na hranu, čime je smanjena i potreba da izbegavaju namirnice koje sadrže sastojke poput kikirikija i jaja.

Velika promena u preporukama za prevenciju alergija u SAD objavljena je 2015. godine, sa dodatnim revizijama 2017. godine. Studija, objavljen u časopisu Pediatrics, koju je sproveo tim iz Dečje bolnice u Filadelfiji sada sugeriše da se broj alergija smanjio kod desetina hiljada dece rođene nakon uvođenja tih smernica.

Smernice se fokusiraju na anafilaktičke alergije na hranu, poznate i kao imunoglobulin E (IgE) posredovane alergije, nazvane po antitelu koje u njima učestvuje. Ove alergijske reakcije javljaju se brzo i mogu biti ozbiljne ili čak opasne po život.

Godine 2015. preporuke su promenjene tako da se savetuje uvođenje proizvoda na bazi kikirikija u ishranu dece u veoma ranom uzrastu, kako bi se njihov imuni sistem naučio da toleriše taj sastojak. Ranije je roditeljima bilo savetovano da izbegavaju izlaganje deteta tim namirnicama sve do treće godine života.

- Svi su se pitali da li su ove prelomne javnozdravstvene mere imale uticaja na smanjenje stope IgE-posredovanih alergija na hranu u SAD. Sada imamo podatke koji sugerišu da se efekat te važne javnozdravstvene intervencije zaista događa - kaže imunolog Stanislav Gabryševski iz bolnice u Filadelfiji.

Foto: Shutterstock

Kako je teklo istraživanje

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke gotovo 125.000 dece rođene pre i posle uvođenja novih smernica. Alergije na kikiriki posredovane IgE antitelima pale su sa 0,79 odsto na 0,45 odsto u ispitivanoj grupi, dok su sve vrste IgE posredovanih alergija na hranu smanjene sa 1,46 odsto na 0,93 odsto.

To su značajne promene, koje ukazuju da je od svake 200 dece izloženih tim namirnicama jedno dete izbeglo potencijalnu alergiju.

- Naši nalazi su važni kako za one koji leče pacijente, tako i za one koji se brinu o odojčadi. Veća svest, edukacija i zalaganje mogli bi dodatno povećati pozitivne rezultate koje smo uočili u ovoj studiji - kaže imunolog Dejvid Hil iz bolnice u Filadelfiji.

Foto: Shutterstock

Rezultati studije podudaraju se sa ranijim istraživanjem sprovedenim početkom ove godine u Australiji, na manjem uzorku dece. U toj studiji, uvođenje kikirikija i jaja u ishranu oko šestog meseca života povezano je sa značajnim smanjenjem broja razvijenih alergija.

Dok su se smernice iz 2015. godine, zasnovane na istraživanju Learning Early About Peanut Allergy, fokusirale na kikiriki, proširene su 2021. da obuhvate i druge IgE posredovane alergije. Promene, međutim, nisu odmah univerzalno usvojene, pa je ohrabrujuće što se efekti već mogu primetiti u ovoj ranoj fazi.

Ipak, analiza većeg broja dece tokom dužeg vremenskog perioda biće potrebna da bi se potvrdila veza između ranog izlaganja i manjeg broja alergija, kao i da bi se dobili precizniji podaci o najefikasnijim strategijama prevencije.

- Buduće studije mogle bi da istraže konkretne obrasce ishrane koji će nam pomoći da bolje razumemo vreme, učestalost i količinu unosa hrane koja pruža optimalnu zaštitu od alergija na hranu - navodi Hil.