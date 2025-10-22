Slušaj vest

U junu 2025. godine, kod Vanje je dijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija (C91.0 Leukaemia lymphoblastica acuta) sa MLL-AF4 rearanžmanom visokog rizika. Bolest se ispoljila povišenom temperaturom, malaksalošću i upornim kašljem.

Lečenje je odmah započeto po protokolu ALL-IC BFM 2009, ali za nastavak terapije u inostranstvu potrebna su velika finansijska sredstva, koja porodica sama nije u mogućnosti da obezbedi.

Sredstva su neophodna za transplantaciju koštane srži, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, kao i za putne i smeštajne troškove tokom lečenja.

Vanji je sada potrebna pomoć svih ljudi dobre volje. Svaka donacija može biti korak bliže životu bez leukemije.

Pomozimo Vanji!

Za donaciju putem SMS-a, pošaljite 1888 na 3030.