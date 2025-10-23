Slušaj vest

Vremenske prilike će doneti povoljne uslove za vožnju, osim na jugu Banata, gde se krajem dana očekuju jaki udari vetra na mostovima i nadvožnjacima.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.

Kurir.rs/Beta

