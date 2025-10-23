Saobraćaj je pojačanog intenziteta u gradovima a sporija vožnja očekuje vozače na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja saobraćaja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).
AKO PUTUJETE U OVAJ DEO SRBIJE, OPREZ! Vožnja može biti opasna, u ostatku zemlje vremenski uslovi sjajni
Vremenske prilike će doneti povoljne uslove za vožnju, osim na jugu Banata, gde se krajem dana očekuju jaki udari vetra na mostovima i nadvožnjacima.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.
