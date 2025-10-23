Slušaj vest

Autorka emisije "Ni 5 ni 6" koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji, Jovana Grgurević nagrađena je za izuzetan doprinos u borbi žena, žrtava rata u Republici Srpskoj. Odluka da ovo priznanje pripadne baš njoj doneta je na redovnoj izbornoj sednici Skupštine udruženja žena žrtava rata. One se bore za istinu o stradanju kroz koje su prošle u odrbambenom-otadžinskom ratu.

O samom priznanju, ali i mukama kroz koje su ove žene prošle, Jovana Jakić Grgurević govorila je za "Redakciju". jutarnji program Kurir televizije.

Foto: Privatna arhiva

- Poznanstvo sa tim ženama mi mnogo znači, a ovo priznanje je samo jedna potvrda našeg odnosa, ništa više od toga. To šta smo uradili sa tim ženama je jedan ozbiljan niz godina, u periodu kada su bile najmanje vidljive. To su žene koje su malo starije od mene, koje su tokom rata bile u logorima i koje su silovane, prebijane, kojima su odveli decu, pa su ta deca danas invalidi i one nisu doživele dovoljno medijskog prostora. Zbog toga su bile skrajnute, a mi kao novinari se i tada kao i danas bavimo nekim dnevno-političkim, dnevno-ekonomskim i drugim temama - rekla je Grgurević i dodala:

- One dobiju dva dana neke vrste rehabilitacije i o tome govore na svojim sednicama, odnosno koliko su zahvalne. Dva dana rehabilitacije dobija svaka, to je stvarno sramota. Sada žive u malim gradovima na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojima su u istom gradu sa čovekom koji ih je silovao. Držali su godinama naše žene i decu u logorima, tukli ih i silovali, ima dovoljno svedoka, a da nisu nikada ni osuđeni. Mislim da je naš posao, naša moralna i ljudska obaveza da nastavimo to da radimo i da ih podržimo, da ne budu i da se ne osećaju u nijednom momentu da one same na sudovima vode te bitke.

