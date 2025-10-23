Slušaj vest

Autorka emisije "Ni 5 ni 6" koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji, Jovana Grgurević nagrađena je za izuzetan doprinos u borbi žena, žrtava rata u Republici Srpskoj. Odluka da ovo priznanje pripadne baš njoj doneta je na redovnoj izbornoj sednici Skupštine udruženja žena žrtava rata. One se bore za istinu o stradanju kroz koje su prošle u odrbambenom-otadžinskom ratu.

O samom priznanju, ali i mukama kroz koje su ove žene prošle, Jovana Jakić Grgurević govorila je za "Redakciju". jutarnji program Kurir televizije.

1000014901.jpg
Foto: Privatna arhiva

- Poznanstvo sa tim ženama mi mnogo znači, a ovo priznanje je samo jedna potvrda našeg odnosa, ništa više od toga. To šta smo uradili sa tim ženama je jedan ozbiljan niz godina, u periodu kada su bile najmanje vidljive. To su žene koje su malo starije od mene, koje su tokom rata bile u logorima i koje su silovane, prebijane, kojima su odveli decu, pa su ta deca danas invalidi i one nisu doživele dovoljno medijskog prostora. Zbog toga su bile skrajnute, a mi kao novinari se i tada kao i danas bavimo nekim dnevno-političkim, dnevno-ekonomskim i drugim temama - rekla je Grgurević i dodala:

Jovana Grgurević nagrađena za doprinos u borbi žena žrtava rata u Republici Srpskoj - Ovako govori o mukama kroz koje su prošle, ali i značaju priznanja Izvor: Kurir televizija

- One dobiju dva dana neke vrste rehabilitacije i o tome govore na svojim sednicama, odnosno koliko su zahvalne. Dva dana rehabilitacije dobija svaka, to je stvarno sramota. Sada žive u malim gradovima na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojima su u istom gradu sa čovekom koji ih je silovao. Držali su godinama naše žene i decu u logorima, tukli ih i silovali, ima dovoljno svedoka, a da nisu nikada ni osuđeni. Mislim da je naš posao, naša moralna i ljudska obaveza da nastavimo to da radimo i da ih podržimo, da ne budu i da se ne osećaju u nijednom momentu da one same na sudovima vode te bitke.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteKulturaBogdanu Dikliću dodeljena nagrada za životno delo "Dobričin prsten": Kolege mu dirljivim govorima odale priznanje, njegov odgovor je sve nasmejao do suza
Bogdan Diklić
SrbijaSEĆANJE JE KAO PAUČINA IZMEĐU DRVEĆA Gimnazijalki Aleksandri iz Vranja još dve nagrade na nagradnom konkursu u čast Rada Drainac! (FOTO)
AA1000045947.jpg
InfoBizReputeo iz Beograda osvojio priznanje na GITEX Global 2025 u okviru CyberE71 izazova
Bez naslova.jpg
KulturaVeliki uspeh za "Sablju": Proglašena za najbolju evropsku seriju na festivalu “Prix Europa” u Berlinu
SABLJA - Dragan Micanovic.jpg
Gosti kod Jovane Grgurević analizirali: Ovo se svi pitaju kada napune 40, budite korak ispred! Izvor: Kurir televizija