Jovana Grgurević nagrađena za doprinos u borbi žena žrtava rata u Republici Srpskoj - Ovako govori o mukama kroz koje su prošle, ali i značaju priznanja
Autorka emisije "Ni 5 ni 6" koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji, Jovana Grgurević nagrađena je za izuzetan doprinos u borbi žena, žrtava rata u Republici Srpskoj. Odluka da ovo priznanje pripadne baš njoj doneta je na redovnoj izbornoj sednici Skupštine udruženja žena žrtava rata. One se bore za istinu o stradanju kroz koje su prošle u odrbambenom-otadžinskom ratu.
O samom priznanju, ali i mukama kroz koje su ove žene prošle, Jovana Jakić Grgurević govorila je za "Redakciju". jutarnji program Kurir televizije.
- Poznanstvo sa tim ženama mi mnogo znači, a ovo priznanje je samo jedna potvrda našeg odnosa, ništa više od toga. To šta smo uradili sa tim ženama je jedan ozbiljan niz godina, u periodu kada su bile najmanje vidljive. To su žene koje su malo starije od mene, koje su tokom rata bile u logorima i koje su silovane, prebijane, kojima su odveli decu, pa su ta deca danas invalidi i one nisu doživele dovoljno medijskog prostora. Zbog toga su bile skrajnute, a mi kao novinari se i tada kao i danas bavimo nekim dnevno-političkim, dnevno-ekonomskim i drugim temama - rekla je Grgurević i dodala:
- One dobiju dva dana neke vrste rehabilitacije i o tome govore na svojim sednicama, odnosno koliko su zahvalne. Dva dana rehabilitacije dobija svaka, to je stvarno sramota. Sada žive u malim gradovima na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojima su u istom gradu sa čovekom koji ih je silovao. Držali su godinama naše žene i decu u logorima, tukli ih i silovali, ima dovoljno svedoka, a da nisu nikada ni osuđeni. Mislim da je naš posao, naša moralna i ljudska obaveza da nastavimo to da radimo i da ih podržimo, da ne budu i da se ne osećaju u nijednom momentu da one same na sudovima vode te bitke.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs