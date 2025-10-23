Od sledeće godine ćemo plaćati ulazak u Evropsku uniju

Sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka u evropske države (EES) počeo je sa postepenom primenom 12. oktobra, a nakon njegove potpune implementacije sledi i uvođenje novog ETIAS sistema. To bi okvirno moglo biti, kako su nadležni ranije izjavili, krajem 2026. godine, ali se ni to sa sigurnošću ne može tvrditi.

Važno je znati da ETIAS, koji je mnoge zbunio, nije isto što i EES. To znači da nakon njegovog uvođenja, novi sistem neće moći da smanji gužve koje bi EES mogao da prouzrokuje, kako se ranije pretpostavljalo.

Razlika između ETIAS-a i EES-a

EES je sistem koji beleži ulazak i izlazak iz evropskih država koje su članice Šengena, dok je ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) elektronska dozvola za ulazak, poput američkog ESTA.

Od 12. oktobra počela je primena novog sistema na granicama Foto: Marko Karović

Dok je EES potpuno besplatan, taksa za ETIAS biće 20 evra i naplaćivaće se kada taj sistem postane operativan, kako su nadležni rekli, kasni kraj 2026. godine, ali se ni to sa sigurnošću ne može tvrditi.

Ta "ulaznica" važiće do tri godine ili do isteka pasoša, ako je termin njegovog isteka tri ili manje godina u odnosu na datum dobijanja ETIAS-a.

ETIAS nije viza

Važna napomena! ETIAS nije viza, već dodatna sigurnosna provera. Takođe, prijava za njega popunjavaće se onlajn pre putovanja, a registracija za EES se radi direktno na granici, besplatno i samo jednom, a svaki naredni put verifikacija.

EES i ETIAS nisu zamena za vizni režim Srbije sa EU, građani i dalje mogu da putuju bez vize i da ostaju u Evropskoj uniji do 90 dana.

Dakle i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po novom, EES sistemu.

EES sistem zvanično stupio na snagu

Podsetimo, Entry/Exit System (EES) stupio je na snagu zvanično 12. oktobra, u 14 časova i to prvo na graničnom prelazu "Bajakovo".

Inače, sama procedura, kad sistem radi kako treba, traje manje od minuta. Varira i do 4-5 minuta ukoliko postoje određene smetnje.