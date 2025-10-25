Slušaj vest

Vladimir Krnač iz Bačkog Petrovca radi na građevini kao majstor i fizički radnik. Ustaje rano, a posle posla seda za kompjuter i informiše se. Jednom rečju ovaj čovek je hodajuća enciklopedija. Građanima je poznat od pre par godina kada je započeo učešće u kvizovima.

Svojevremeno je rekao da je učestvovao u čak 20 različitih među kojima su Slagalica, Najslabija karika, Sam protiv svih, Visoki napon i Potera. Poslednje njegovo učešće u "Superpoteri", oduševilo je građane jer je zaradio čak 1.500.000 dinara.

- Sa ovim osvojenim novcem možda čak bude i ono što je Jovan (voditelj Jovan Memedović, prim.aut) predložio. Da sagradim kuću. Pošto zanat već imam, uglavnom svim zidarskim poslovima vladam. Tako da sagradim kuću nekoj deci - rekao je Krnač.

Nijedan netačan odgovor

Vladimir je poznat po pobedama u kvizovima Foto: Printscreen/Instagram

Maestralno znanje Krnača oduševilo je ljubitelje kvizova, a najveću pažnju je izazvalo njegovo učešće u kvizu "Najslabija karika" gde nije imao nijedan netačan odgovor, odgovorivši na neverovatna 22 uzastopna pitanja.

Međutim, to nije bilo dovoljno da uđe u finalnu rundu, s obzirom na surova pravila kviza. U pretposlednjoj rundi, kada je preostalih trojica igrača glasalo za najslabiju kariku, Miljan i Jugoslav su izglasali Vladmira i izbacili ga iz kviza pred veliko finale, iako je pokazao besprekorno znanje.

Njegova želja je bila da sa osvojenim novcem ode u Egipat, koja će mu uprkos nepravdi koja mu je učinjena od strane protivničkih igrača, biti ostvarena. TV Prva je poslala Vladimira na putovanje i ostavrila mu san.

Ima četvoro dece

Ima četvoro dece i radi građevinu Foto: Printscreen/Instagram

Pre par godina Krnač je u kvizu "Slagalica" otkrio da radi kao građevinac i da tako izdržava svoje četvoro dece i da je višestruki davalac krvi.

Gledaoci su ga upoznali kao tihog i skromnog čoveka koji ne govori mnogo, ali se u svaku igru razume i osvaja veliki broj poena.

Ipak, iako nasmejanog lica, Vladimir ne živi baš tako lakim životom.

- Ne mogu da kažem da sam ušao u celu tu priču kako bih zaradio, da nije građevine, verovatno bismo moja porodica i ja bili goli i bosi - objasnio je on.

Vladimir je poznat kao hodajuća enciklopedija Foto: Promo

On je otkrio da se među oblastima koje obožava izdvajaju sport i muzika, i to sve vrste - od ozbiljne do narodne, ali da je "tanak" sa filmom, jer zbog obaveza ne stiže da nijedan film odgleda u celini.