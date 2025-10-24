Slušaj vest

U manastiru Ljubostinja, među sestrama koje zajedno pevaju i mole se, navodno je izbio nesporazum oko jedne sestre "Sare". Nije im se dopadala, smetala im je pa su ostale pokušavale da je se otarase. Ali starija monahinja odlučila je da ih nauči važnu lekciju i to onu koju nikada neće zaboraviti.

Na Fejsbuk stranici Manastir Ljubostinja pojavila se poučna priča koja se navodno dogodila na ovom svetom mestu, a koja zapravo nosi jaku poruku oko koje bismo zapravo svi trebali da se zamislimo. Njihovu priču prenosimo u celosti:

- Priče iz Ljubostinje. Nepoželjna sestra Sara! Između žena koje pomažu u crkvi i pevaju za pevnicom, došlo je do nesporazuma. Jedna im se nikako nije svidela. Nazvaćemo je (Sara). Nije išla uz njih. Nekako im je smetala. Pokušavale su da je odstrane ali im to nikako nije polazilo za rukom. Jednog dana su čak postale drske i počele joj pretiti. Stara monahinja, nije to mogla vise slušati. Na prvoj liturgiji pozvala ih je da joj priđu. Uzdahnula i rekla:

Reči stare monahinje treba svakog da nateraju na razmišljanje Foto: Youtube Printscreen

- Drage moje sestrice, do nas je stigla jedna tužna vest. Sestra Sara je jutros predala svoj duh Gospodu. Ne znam šta se desilo ali, eto, javili su nam preko telefona umrla je jutros.

Nastao je muk i neke od sestara su čak i zaplakale. Neke su samo ćutale, osećale su se loše. Monahinja ih je posmatrala i uzviknula:

- Oprostite mi, slagala sam vas. Sari nije ništa samo se javila da kasni.

Svi su nekako u čudu uzdahnuli kao da je teret neki pao sa njih. A starica kaže:

Čuvajte bližnje

- Ubuduće pazite na sebe i kako postupate sa bližnjima jer jednog dana može ih stvarno Gospod uzeti. Tad neće biti utehe.

Tog dana kad je Sara došla svi su joj se obradovali više im ništa nije smetalo. Čak im je bilo drago sto je tu pa kakva da je. Svi su je zagrlili i izvinjavali za pređašnje postupke. Tako i vi, moji dragi, čuvajte bližnje neće zauvek biti sa vama.

