Osnovci i srednjoškolci u Srbiji prvi mini-rasput u ovoj školskoj godini imaće narednog meseca i to 10. i 11. novembra kada obeležavamo Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

U tekućoj školskoj 2025/26. godini prema novom školskom kalendaru učenici u našoj zemlji imaće ukupno pet raspusta i to jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji.

Prvo polugodište se završava u utorak, 30. decembra, a đaci će biti na zimskom raspustu od srede, 31. decembra 2025. godine, zaključno sa petkom, 16. januarom 2026. godine. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine, a za đake osnovne škole se završava u petak, 12. juna, odnosno u petak 29. maja za učenike osmog razreda.

Prvi mini-odmor u novembru Foto: Marko Karović

Kada je reč o srednjim školama, maturanti gimnazija sa nastavom završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Devet dana odmora u februaru

Važna novina u ovogodišnjem školskom kalendaru jesretenjski rasput koji počinje u ponedeljak, 16. februara, a završava se u petak, 20. februara. Nakon toga prolećni raspust počinje u petak, 10. aprila, a završava se u utorak, 14. aprila. Nakon završetka školske godine đake čeka najduži letnji raspust koji traje do 1. septembra.

Mala matura

Polaganje male mature u 2025/26. godini Foto: Dragana Udovicic, Printskrin