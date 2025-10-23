Slušaj vest

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici trenutno se nalazi 12 pacijenata povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica – Ruma, kada se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike fabrike iz Rume.

Prema najnovijim informacijama iz bolnice, stanje svih hospitalizovanih pacijenata je stabilno, a juče su još dve osobe otpuštene na kućno lečenje.

Samo jedan pacijent se trenutno nalazi u Jedinici intenzivne nege, dok je preostalih 11 zbrinuto na odeljenjima ortopedije i hirurgije, gde se uspešno oporavljaju.

Podsećamo, u nesreći su tri osobe izgubile život, dve na licu mesta, dok je treća preminula kasnije tokom dana od zadobijenih povreda. Više od 60 povređenih primljeno je u mitrovačku bolnicu, gde su najteže povređeni odmah operisani.

Jedna pacijentkinja je istog dana prebačena u Urgentni centar UKCS, jedan pacijent u UKC Vojvodine, dok je 21. oktobra još jedan povređeni transportovan na dalje lečenje u Novi Sad.