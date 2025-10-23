Slušaj vest

Milan Perović (37) iz Bogatića nestao je 20. oktobra, nakon završene smene u kladionici u kojoj je radio. Od tada mu se gubi svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, poslednji put je viđen na autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici oko 11 časova pre podne, kada je, prema navodima kolega, trebalo da se vrati kući u Bogatić. Nažalost, do danas se nije pojavio niti se javio porodici, a telefon mu je od tada isključen.

Milan je visok oko 190 cm, težak oko 75 kilograma, ima smeđu kosu i nosi naočare. U trenutku nestanka bio je odeven u svetliju košulju i farmerke.

Porodica i prijatelji pokrenuli su potragu i apelovali na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju portal Nestali Srbija, gde je objavljen njegov profil.

Potragu vodi PU Šabac u saradnji sa kolegama iz Sremske Mitrovice, a do sada nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na njegov pravac kretanja nakon što je napustio autobusku stanicu.

Za dodatne informacije i prijave građani se mogu obratiti sajtu nestalisrbija.rs/osoba/milan-perovic.

Ne propustiteDruštvo"PRIZOR U KUĆI ME ŠOKIRAO" Progovorio brat nestalog Marka (42) iz Rače: Odmah sam uočio DVE STVARI, to me je veoma zabrinulo" Odmah se uključila policija (FOTO)
nestao marko mladenovic kursumlija.JPG
DruštvoMARKO (42) NESTAO BEZ TRAGA, BRAT MOLI ZA POMOĆ! "Razveo se pre godinu dana, pa od tada ima problema... Telefon danima nedostupan"
nestao marko mladenovic kursumlija.JPG
Društvo"ŽIV JE, NE SEKIRAJ SE" POLICIJA NA GUMAMA AUTA NESTALOG FARMACEUTA NAŠLA TRAG Pas tragač tada se ukopao u mestu, odveo ih do objekta, USLEDILA DRAMA (foto)
collage copy.jpg
DruštvoNestao Atila Vukomanov nakon što je prešao granicu sa Crnom Gorom: Trag mu se gubi na putu ka Subotici, očajna majka moli za pomoć (FOTO)
1760014510Foto-privatna-arhiva.jpg