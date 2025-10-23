Slušaj vest

Milan Perović (37) iz Bogatića nestao je 20. oktobra, nakon završene smene u kladionici u kojoj je radio. Od tada mu se gubi svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, poslednji put je viđen na autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici oko 11 časova pre podne, kada je, prema navodima kolega, trebalo da se vrati kući u Bogatić. Nažalost, do danas se nije pojavio niti se javio porodici, a telefon mu je od tada isključen.

Milan je visok oko 190 cm, težak oko 75 kilograma, ima smeđu kosu i nosi naočare. U trenutku nestanka bio je odeven u svetliju košulju i farmerke.

Porodica i prijatelji pokrenuli su potragu i apelovali na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju portal Nestali Srbija, gde je objavljen njegov profil.

Potragu vodi PU Šabac u saradnji sa kolegama iz Sremske Mitrovice, a do sada nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na njegov pravac kretanja nakon što je napustio autobusku stanicu.