Grad Čačak raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku bicikala za građane. Rok za podnošenje prijava počinje da teče od utorka 21. oktobra tekuće godine, a trajaće 15 dana od dana raspisivanja konkursa, odnosno do utroška sredstava, a najkasnije do 1. decembra 2025. godine.

- Cilj konkursa je podsticanje upotrebe bicikla kao zdravog i ekološki odgovornog načina prevoza, radi poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine. Grad sufinansira nabavku novog biciklau iznosu od 15.000 dinara po biciklu sa PDV-om. Pravo učešća imaju punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji grada Čačka, a jedno domaćinstvo može dobiti podršku jednom u dve godine, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.

Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Čačka za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega 150.000 dinara za osobe sa invaliditetom, a 850.000 dinara za ostale građane.

Kako se prijaviti za subvencije Foto: RINA

Koja dokumenta su potrebna

Bicikli se mogu kupiti isključivo kod ovlašćenih prodavaca „Planet Bike“, (Nemanjina ulica 71), „Promo Sport“ (Nemanjina ulica 80.), „Đomla Bike“, (Ulica vojvode Stepe 165), „Uspon“ ( Bulevar Oslobođenja 17.)

Neophodna dokumentacija za konkurisanje je popunjen i potpisan prijavni obrazac, kopija lične karte, izjave o članovima domaćinstva i saglasnosti za uvid u podatke, profaktura bicikla od ovlašćenog prodavca, kao i dokaz o invaliditetu (ako se odnosi na te osebe).

Kompletna dokumentacija i obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada www.cacak.rs, a ukoliko bi imalo određenih tehničkih problema prilikom otvaranja ove stranice, dokumentacija se nalazi i na starom sajtu – cacak.org.rs.

Prijave se podnose isključivo putem Post Express-a na adresu Grad Čačak – Komisija za realizaciju nabavke bicikala, Ulica župana Stracimira br. 2, 32000 Čačak.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Nataši Ilić na telefon 032/341-660 (od 10 do 12 časova) ili putem mejla natasa.ilic@cacak.org.rs.