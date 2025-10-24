Država daje 15.000 dinara, a novac može dobiti jedno domaćinstvo svake druge godine! Evo ko može da se prijavi
Grad Čačak raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku bicikala za građane. Rok za podnošenje prijava počinje da teče od utorka 21. oktobra tekuće godine, a trajaće 15 dana od dana raspisivanja konkursa, odnosno do utroška sredstava, a najkasnije do 1. decembra 2025. godine.
- Cilj konkursa je podsticanje upotrebe bicikla kao zdravog i ekološki odgovornog načina prevoza, radi poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine. Grad sufinansira nabavku novog biciklau iznosu od 15.000 dinara po biciklu sa PDV-om. Pravo učešća imaju punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji grada Čačka, a jedno domaćinstvo može dobiti podršku jednom u dve godine, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.
Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Čačka za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega 150.000 dinara za osobe sa invaliditetom, a 850.000 dinara za ostale građane.
Koja dokumenta su potrebna
Bicikli se mogu kupiti isključivo kod ovlašćenih prodavaca „Planet Bike“, (Nemanjina ulica 71), „Promo Sport“ (Nemanjina ulica 80.), „Đomla Bike“, (Ulica vojvode Stepe 165), „Uspon“ ( Bulevar Oslobođenja 17.)
Neophodna dokumentacija za konkurisanje je popunjen i potpisan prijavni obrazac, kopija lične karte, izjave o članovima domaćinstva i saglasnosti za uvid u podatke, profaktura bicikla od ovlašćenog prodavca, kao i dokaz o invaliditetu (ako se odnosi na te osebe).
Kompletna dokumentacija i obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada www.cacak.rs, a ukoliko bi imalo određenih tehničkih problema prilikom otvaranja ove stranice, dokumentacija se nalazi i na starom sajtu – cacak.org.rs.
Prijave se podnose isključivo putem Post Express-a na adresu Grad Čačak – Komisija za realizaciju nabavke bicikala, Ulica župana Stracimira br. 2, 32000 Čačak.
Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Nataši Ilić na telefon 032/341-660 (od 10 do 12 časova) ili putem mejla natasa.ilic@cacak.org.rs.
Kurir.rs/ RINA