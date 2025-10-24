Stanari iz pakla napravili haos u stanu! Razbili stakla, skinuli lustere, ostavili naslage masti i prljavštine! Stanodavac očajan: "Ovde nisu živeli ljudi"
Kada je jedan stanodavac iz Beograda ušao u stan koji je do nedavno izdavao jednoj devojci i mladiću iz zapadne Srbije - nije mogao da veruje šta vidi!
Zidovi prekriveni masnoćom, prljavi prekidači, kuhinja zapuštena do neprepoznatljivosti, a frižider pun pokvarene hrane koja se nije smela ni otvoriti od neprijatnog mirisa.
Ono što je trebalo da bude uredan dvosoban stan u centru grada, pretvorilo se u prostor koji je, kako kaže, izgledao kao da u njemu niko nije živeo mesecima.
On je svoje iskustvo podelio na Fejsbuk stranici Izdavanje stanova - Beograd želeći da upozori i druge ljude koji izdaju stan da budu oprezni.
- Budite obazrivi kome izdajete stanove! Devojka i njen rođak iz Užica napravili su štetu od oko 150.000 dinara u stanu koji su iznajmljivali u Beogradu. Stan su napustili bez plaćanja poslednje kirije pod izgovorom da trenutno nisu u stanu jer su otputovali kući u Užice. Depozit u iznosu od 350 evra iskoristili su za mesec koji nisu platili, iako im je više puta naglašeno da depozit služi kao osiguranje za eventualnu štetu u stanu - naveo je ovaj stanodavac.
- Po zidovima, prekidačima, nameštaju i podovima ostale su naslage masti i prljavštine. Kuhinja je bila posebno zapuštena. Šporet, aspirator i filter aspiratora bili su natopljeni uljem, cevi zapušene, a frižider sa hranom isključen - od smrada nije smeo ni da se otvori i morao je da se baci - prepričao je on horor koji je zatekao.
Međutim, tu nije bio kraj. Stanari su u celom stanu poskidali lampe i lustere. Neka stakla su razbijena.
- Moler koji je sređivao zidove bio je iznenađen da su tu živeli ljudi. Firma koja je čistila i otčepljivala cevi morala je da koristi mašinu za vertikale, jer manja nije mogla da probije zapušenje.
Stanodavac kaže da je u više navrata pokušao da stupi u kontakt sa njima, ali bezuspešno.
Na kraju, uputio je apel svim vlasnicima nekretnina da budu obazrivi prilikom davanja stanova u zakup.
- Savetujem da se stanovi redovno obilaze i da se uzima veći depozit, kako bi makar deo eventualne štete mogao da se pokrije - poručuje stanodavac dodajući da pretpostavlja da su se ovi stanari već uselili u neki novi stan i da se nada da će "novi stanodavac videti ovaj post".