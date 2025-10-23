Slušaj vest

Od Mercedesa i BMW-a do BYD-a i potpuno električnog Changana – od 16. do 26. oktobra, Beograd je postao najuzbudljiviji automobilski epicentar Balkana! Više od 80 prestižnih modela četvorotočkaša i dvotočkaša, test vožnje, premijere i luksuz koji oduzima dah na svakom koraku. Dobrodošli u budućnost vožnje – sada i ovde.

Galerija automobila Srbije Izvor: Promo

Beograd – centar automobilskog univerzuma

Prošle nedelje, 16. oktobra, svečano je otvorena Galerija automobila Srbije 2025 powered by AIK Leasing – manifestacija koja je glavni grad pretvorila u pravo središte svetske automobilske scene.

U organizaciji portala MONDO, koji je deo kompanije WMG (Wireless Media Group), ova desetodnevna manifestacija spaja inovaciju, dizajn i strast prema vožnji na jednom mestu.

Galerija je postala destinacija iz snova za sve koji automobile ne vide samo kao prevozno sredstvo – već kao umetnost, tehnologiju i emociju na četiri točka.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Preko 80 modela – od klasike do potpune elektrifikacije

Od klasičnih benzinskih i dizel vozila, preko savremenih hibrida, do potpuno električnih modela – Galerija nudi više od 80 vozila koja pomeraju granice tehnologije i dizajna.

Svaki izlagač donosi nešto posebno: premijere, specijalne ponude i test vožnje pretvaraju posetu u interaktivno iskustvo. Jer, najbolji način da razumete snagu, performanse i udobnost automobila jeste da – sednete za volan.

Na izložbi su zastupljeni svetski brendovi: Mercedes, BMW, Audi, Maserati, Toyota, Peugeot, Kia, Jeep, Volvo, MG, Changan, BYD i Ford i mnogi drugi – a svaki od njih otkriva svoj pogled na budućnost mobilnosti.

1/45 Vidi galeriju Galerija automobila Srbije Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Ikone i vizionari: od G-klase do Renaulta 5

Mercedes G580 oduzima dah svojim futurističkim linijama i snažnim karakterom, dok Renault 5 spaja retro šarm sa najnovijom tehnologijom, vraćajući nas u prošlost – ali sa pogledom čvrsto usmerenim ka budućnosti.

Električni modeli Changan i BYD predstavljaju novu eru pametne, održive vožnje i jasno pokazuju da budućnost automobila nije više daleka vizija – već sadašnjost.

Adrenalin, tehnologija i luksuz koji inspiriše

Test vožnje su obavezan deo programa – trenutak kada se tehnologija pretvara u emociju, a inovacija u doživljaj.

Zahvaljujući digitalnim rešenjima koje donosi AIK Leasing, proces kupovine automobila danas je brži, jednostavniji i potpuno prilagođen savremenom korisniku.

Ulaz je besplatan, a iskustvo nezaboravno – od prvog koraka u luksuzni svet automobila do poslednjeg obrta točkova na test stazi.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Budućnost vožnje – otvorena za sve

Deset dana, svakog dana od 10 do 22 časa, Galerija automobila Srbije nudi priliku da zavirite u sutrašnjicu.

Dođite da osetite miris nove tehnologije, zvuk električne snage i dodir luksuza koji inspiriše.

Ne propustite priliku da budete deo najuzbudljivijeg automobilskog spektakla godine – jer budućnost vožnje počinje upravo ovde, u Beogradu.

AikLeasing generalni je sponzor Galerije Automobila Srbije 2025 u organizaciji MONDO portala. AikLeasing je članica AikGroup, najbrže rastuće regionalne finansijske grupacije i iako najmlađi učesnik na lizing tržištu Srbije, brzo je stigla među vodeće lizing kompanije na tržištu zahvaljujući inovativnim rešenjima. Uvođenje digitalnog odobrenja zahteva za lizing i digitalnog potpisa ne samo da unapređuje dosadašnju praksu, već postavlja i nove standarde na tržištu.

Foto: Promo