Marko Arsić (30) rođen je u Prištini, odakle je 1999. godine izbegao za vreme NATO bombardovanja. Njegovo detinjstvo obeležile su selidbe, neizvesnost i borba roditelja da obezbede osnovne uslove za život. Danas je Marko jedan od najmlađih i najuspešnijih agenata za prodaju nekretnina u Njujorku. Nedavno je prodao stan od 28 miliona dolara na Menhetnu.

Njegovi klijenti su milijarderi, poznate ličnosti i finansijeri iz celog sveta. Okružen je luksuzom, a tako i živi. Dosanjao je američki san za kojim mnogi žude!

Marko je jedan od najmlađih i najuspešnijih agenata za prodaju nekretnina u Njujorku Foto: Privatna arhiva

- Detinjstvo mi je bilo jako teško. Selili smo se tri puta za nekoliko godina, dugo smo živeli kao podstanari u teškim uslovima. Sećam se jedne kuće u kojoj su zidovi u mojoj i sestrinoj sobi bili potpuno buđavi. Od sramote smo to prekrivali posterima da se ne vidi kad neko dođe - priča Marko.

Osnovnu školu završio je u Blacu, potom je živeo u Nišu. Roditelji, vredni i požrtvovani, činili su sve da deci obezbede bolji život.

Markovi roditelji bili su vredni i požrtvovani, činili su sve da deci obezbede bolji život. Foto: Privatna arhiva

- Mama je radila u Kosovskoj Mitrovici od ponedeljka do petka. Od sedme godine sam praktično živeo sam sa tatom. Ona je nekad dolazila na vikend, a nekad je nije bilo i tri nedelje. Nedostajala mi je.

Još od malih nogu radio je različite poslove. Sa devet godina delio je letke, sa 15 bio konobar, a već sa 17 godina otišao je u Crnu Goru sa samo 70 evra u džepu - da zaradi i pomogne porodici da pokrije dugove.

Markovo detinjstvo bilo je puno borbi i izazova.

- Moj prvi posao bio je - perač sudova. Radio sam sve, hoblovao parkete, krečio, bio menadžer u kafiću, čistio kuće... Nikada me nije bilo sramota da radim bilo šta.

Jednog dana koleginica iz noćnog kluba u kojem je radio savetovala ga je da se oproba u prodaji nekretnina. Smatrala je da ima "ono nešto" za taj posao. Poslušao je i upisao kurs, danju učio, noću radio, i ubrzo dobio posao u maloj agenciji za izdavanje stanova.

Markov stan se nalazi u jednoj od najluksuznijih zgrada u Njujorku Foto: Printscreen Youtube/Empire State Balkan

- Dolazio sam u kancelariju pre svih i odlazio poslednji samo da bih naučio što više - seća se Marko.

O zaradi: Potrebne su godine da se izgradi ime Marko Arsić je i zvanično jedan od najmlađih i najuspešnijih agenata nekretnina u Njujorku. Njegov tim je prošle godine zauzeo 19. mesto u celom Njujorku, a Marko je bio najmlađi agent među njima. U gradu sa više od 20.000 licenciranih agenata, to je ogroman uspeh. - Da bi se zaradilo, potrebno je mnogo vremena. Od prvog sastanka do završetka prodaje često prođe i šest meseci. Potrebne su godine da se izgradi ime i dođe do preporuka. Ko u tome uspe - može da živi odlično, čak i u jednom od najskupljih gradova na svetu - objašnjava Marko.

Presudan trenutak dogodio se kada je samoinicijativno uplatio program preko kojeg je dobio kontakte klijenata banaka u kojima su ljudi aplicirali za kredit!

- Predstavio sam se kao najbolji agent u Njujorku, iako do tada nisam prodao ništa. Na Guglu sam tražio šta broker uopšte radi. I nekako sam uspeo da sklopim svoj prvi ugovor vredan 1,24 miliona dolara! Od tog posla zaradio sam više nego za celu godinu izdavanjem stanova - priseća se kroz osmeh.

Ubrzo se zaposlio u jednoj od najprestižnijih njujorških kompanija za nekretnine "Korkoran", gde i danas radi.

Marko sa svojim timom agenata u Njujorku Foto: Privatna arhiva

Ovog aprila je prodao stan vredan 28 miliona dolara - njegov najveći uspeh do sada. Ipak, kaže, to je tek početak. Njegovi klijenti su najrazličitiji - od poznatih ličnosti do velikih finansijera i klijenata iz Azije.

- Posao deluje glamurozno, ali iza svega stoje danonoćni rad, pozivi, meseci truda, porazi, stres... Ovaj posao ne staje! Radi se puno i konstantno, bez obzira na odmor i vremenske razlike. Moji klijenti očekuju da sam im dostupan u svakom trenutku.

Bogati imaju posebne prohteve O poznatim ličnostima sa kojima je radio Marko ne sme da govori, ali kaže da su svi klijenti zahtevni na svoj način. - Jako bogati ljudi imaju posebne prohteve. Nekad žele da gledaju stan u 22 sata da bi videli noćni pogled na grad, nekad traže bocu šampanjca tokom pokazivanja... Međutim, ja u ovom trenutku biram klijente sa kojima radim jer nemam mnogo vremena. Klijenti znaju da ako me ne poštuju - neće dobiti dobar stan - kaže Marko kroz smeh.

Marko je danas vlasnik luskuznih nekretnina - stana u Njujorku i kuće u Hemptonsu

Uspeh u Njujorku, ističe, ne dolazi lako.

- Nikada me nije bilo sramota da radim, da učim, da pitam. Nisam se pretvarao, svi su znali moju životnu priču. Ljudi to cene - objašnjava.

Marko sa mamom Foto: Privatna arhiva

Naravno, nikad nije sve idealno. Marku nedostaje porodica i nada se da će jednog dana više poslovati i na evropskom tržištu. Na pitanje da li živi američki san, nasmejao se:

- Ne znam da li je američki, ali je definitivno moj san.

Poruka mladima u Srbiji Mladima u Srbiji koji žele da uspeju poručuje: - Poraz je okej, greške su okej. Ništa ne pada s neba. Ja sam imao hiljadu poraza, hiljadu teških situacija, neprospavanih noći, plakanja do zore od samoće ili besa, ali bih sve ponovo uradio.