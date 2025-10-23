OVO JE DANAS NAJTOPLIJI GRAD U SRBIJI, 26 STEPENI IZMERENO U 15 SATI: Nestvarne slike na ulicama, svi uživaju u prolećnom danu (foto)
Lozničani su danas uživali u pravom prolećnom danu na plus 26 stepeni, koliko je bilo u 15 časova, kada je njihov grad bio najtopliji u Srbiji.
Ko je jutros poranio nosio je jaknu, ali je toplota mnoge naterala da ih poskidaju i nose u rukama ili vežu oko struka.
Bilo je i oni koji su jedva dočekali, uglavnom mladih, da iz ormara ponovo povade kratke rukave i bermude i "uhvate" još malo sunca praveći zalihe vitamina D za hladnije dane.
Roditelji su iskoristili priliku da bebe i decu izvedu u šetnju, a parkovske klupe bile su pune onih koji su uživali u predahu na prolećnoj temperaturi.
Pravi prolećni dan je danas u Loznici, ali već sutra neće biti tako. Prema najavi meteorologa u petak će u Loznici biti od 13 do 18 stepeni, uz moguće pljuskove, dok će prvoga dana vikenda temperatura ići od jutarnjih 7 do maksimalnih 17, gotovo deset manje nego danas, uz umereno oblačno vreme.
Ko je iskoristio današnji dan da uživa van kuće učinio je pravu stvar, ostali će morati da sačekaju na sličnu priliku jer izgleda stiže prava jesen.