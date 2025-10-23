Slušaj vest

Lozničani su danas uživali u pravom prolećnom danu na plus 26 stepeni, koliko je bilo u 15 časova, kada je njihov grad bio najtopliji u Srbiji.

Ko je jutros poranio nosio je jaknu, ali je toplota mnoge naterala da ih poskidaju i nose u rukama ili vežu oko struka.

Bilo je i oni koji su jedva dočekali, uglavnom mladih, da iz ormara ponovo povade kratke rukave i bermude i "uhvate" još malo sunca praveći zalihe vitamina D za hladnije dane.

Foto: Kurir/T. Ilić

Roditelji su iskoristili priliku da bebe i decu izvedu u šetnju, a parkovske klupe bile su pune onih koji su uživali u predahu na prolećnoj temperaturi.

Pravi prolećni dan je danas u Loznici, ali već sutra neće biti tako. Prema najavi meteorologa u petak će u Loznici biti od 13 do 18 stepeni, uz moguće pljuskove, dok će prvoga dana vikenda temperatura ići od jutarnjih 7 do maksimalnih 17, gotovo deset manje nego danas, uz umereno oblačno vreme.

Foto: Kurir/T. Ilić