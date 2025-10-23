Stručnjaci upozoravaju da se izbegava kontakt s vodom kada grmi

Prava letnja temperatura, usred jeseni, čak 25 stepeni Celzijusovih izmereno je danas u Beogradu.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) u poslednjem preseku temperatura od 14 sati najtoplije je u 6 gradova Srbije sa čak 25 stepeni Celzijusovih, i to u:

Beogradu

Zrenjaninu

Banatskim Karlovcima

Loznici

Valjevu

Nišu

Stepen manje, 24, izmereno je u Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kruševcu u Zaječaru.

Toplo je i u Paliću, Velikom Gradištu, Ćupriji sa 23 stepena Celzijusovih.

Foto: Petar Aleksić

Danas najtopliji dan u oktobru

Prema prognozama RHMZ-a, meteorološka jesen (septembar-novembar) mogla bi da bude za 1 stepen Celzijusa toplija od normala. Zbog toga bi u nižim predelima jesen bi mogla da nas "počasti" sa i do 20 letnjih dana, a na planinama do četiri.

- Četvrtak, 23. oktobar, biće najtopliji dan od početka ovog oktobra i prvi letnji dan u mesecu širom Vojvodine, zapadne i centralne Srbije - naveo je meteorolog Slobodan Sovilj iz RHMZ-a, piše sajt Klima101

Kako je on naveo na LinkedIn-u, temperature će dostizati 25-26 stepeni Celzijusovih.

Nagla promena večeras

Ipak, uprkos "letnjim" temperaturama večeras dolazi nagla promena vremena i brzi prodor nestabilne vazdušne mase.

Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. U narednim danima vreme će biti nestabilno i hladnije, ali se hladnoća ne zadržava: od 30. oktobra ponovo stiže stabilnije, toplije i znatno suvlje vreme.

Petak 00h

Foto: Vreme radar printscreen

Petak 01h

Foto: Vreme radar printscreen

Petak 02h

Foto: Vreme radar printscreen

Petak 03h

Foto: Vreme radar printscreen

Petak 04h

Foto: Vreme radar printscreen

Gde se prvo menja vreme

- Naoblačenje sa kišom i plјuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni - saopštili su iz RHMZ

Kako se vidi na radarskim snimcima na sajtu "Vreme radar" padavine večeras u 20 sati stižu u Srbiju.

Već u petak ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje zahvatiće skoro sve delove Srbije. Na isto ukazuju i radarski snimci na kojima će samo ujutru biti kiše, a potom tek uveče oko 20 sati