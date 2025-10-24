Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetog apostola Filipa, đakonija iz Kesarije, koja je današnja Palestina, koji je pripovedao hrišćanstvo ceo život i opesmenjavao sve one koju su želeli da uče — bez obzira na veru i nacionalnost.

Filip je bio ugledni učitelj i đakon u Kesariji, imao je ženu i četiri kćerke. Kada je počelo gonjenje hrišćana u Kesariji, Filip se dvoumio da li da beži u Samariju. Predanje kaže da mu se jedne noći javio Bog u snu i pitao ga da li se plaši, na šta je Filip odgovorio potvrdno. Bog mu je tada rekao da ima strah sa razlogom, jer treba da beži za svoj život i da ga proživi tako što će dalje širiti hrišćanstvo.

Kada su sveti apostoli birali đakone, tada je i Filip bio izabran, pored svetog Stefana i ostalih, gde su propovedali Jevanđelje i svedočili čudesima, jer su gonili demone i isceljivali bolesne svojim molitvama.

Kada je Filip video ta čudesa, otišao je u Azot, gde je nastavio svoju propoved i mnoge usmerio ka Hristu i veri u Boga.

Bio je postavljen za episkopa u Traliji, gde je ostao do kraja života. Preminuo je u dubokoj starosti.

Običaji i verovanja

Zato na današnji dan treba uputiti reči: “Apostole, sveti Filipe, moli milostivog Boga da oproštaj grehova podari dušama našim.”

Prema starim narodnim verovanjima na ovaj dan treba da pripremite bogatu večeru i jedete sa ukućanima.