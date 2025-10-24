Slušaj vest

Na vojnim poligonima u našoj zemlji realizovana je zajednička taktička obuka artiljerijskih jedinica Vojske Srbije i Oružanih snaga Azerbejdžana za borbenu upotrebu samohodnih top-haubica 155 milimetara B-52 M-15 "nora".

Dvonedeljna obuka je realizovana na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje dveju država — u rejonu mirnodopske lokacije Mešovite artiljerijske brigade u Nišu i, potom, na poligonu "Pasuljanske livade", gde su izvršena bojeva gađanja.

Instruktori iz sastava Mešovite artiljerijske brigade su artiljercima Oružanih snaga Azerbejdžana, koje u svom naoružanju imaju srpske samohodne top-haubice, preneli znanja o taktici upotrebe ovog savremenog i moćnog oruđa i o gađanju ciljeva u skladu sa zadatim standardima i normama za efikasno dejstvo.

Rukovodilac obuke, komandant samohodnog topovsko-haubičkog artiljerijskog diviziona B-52 „nora“ iz sastava najveće artiljerijske jedinice Vojske Srbije potpukovnik Aleksandar Cvetković kaže da je obuka realizovana u dve faze, a da je prva izvedena u kasarni "Mija Stanimirović" i na poligonu "Rujnik" u Nišu.

Zajednička obuka artiljeraca Vojske Srbije i Oružanih snaga Azerbejdžana  Foto: MC Odbrana

- U drugoj fazi, na poligonu "Pasuljanske livade", realizovali smo dnevna i noćna gađanja iz samohodnih top-haubica kalibra 155 milimetara. Opšti utisak pripadnika Oružanih snaga Azerbejdžana o obuci je odličan. Naročito su zadovoljni našim naoružanjem, gde posebno ističem samohodnu top-haubicu 155 mm B-52 „nora“ i sistem za upravljanje vatrom, koji su pokazali odličnu preciznost i brzinu rada - naglasio je potpukovnik Cvetković.

Artiljerce je na obuci obišao komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, koji se tom prilikom uverio u njihovu izuzetnu osposobljenost i istakao da zajednička obuka predstavlja važnu aktivnost vojno-vojne saradnje Srbije i Azerbejdžana budući da daje konkretne i vidljive rezultate i da kao takva doprinosi unapređenju sposobnosti oružanih snaga i jačanju ukupnih bilateralnih odnosa.

Kurir.rs

