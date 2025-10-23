Slušaj vest

U kruševačkoj Bolnici, na odeljenju hirurgije, od pre dva meseca radi doktor Alberto. Iz rodnog Bilbaa u Srbiju je došao sa 19. godina, septembra 2015. godine, kako bi ostvario dečački san da postane lekar.

Doktor Alberto Martinez Janzen, objašnjava: "Čudni su putevi Gospodnji tako da preko porodičnog drugara sam slučajno završio u Beogradu. Završio sam fakultet, šest godina. Posle četiri godine sam radio, i posle deset godina boravka u Beogradu eto, nađem se u kruševačkoj Bolnci. Potpuno sam prihvaćen od prvog trenutka. Odmah su me uveli u operacionu salu. Odmah sam se osetio kao još jedan u ekipi."

Foto: Printscreen/RTS

Uklopio se u sistem

Doktorka Vesna Stević Gajić, direktorka Opšte bolnice Kruševac, kaže: "Mladi kolega iz Španije se jako lepo uklopio u sistem našeg zdravstva Opšte bolnice Kruševac. Njega karakteriše komunikativnost, neposrednost. Kolege su njega jako brzo prihvatile, a isto tako pacijenti prepoznaju u njemu gostoljubivost, prisnost, marljivost i neposrednost."

Srpski jezik savladao je na drugoj godini fakulteta. Usavršio toliko da pacijenti koji prvi put dođu na pregled i ne slute da je reč o strancu.

Doktor Alberto dodaje: "Imam kolegu, dobrog drugara iz bolnice Dragiša Mišović, gde sam stažirao u sklopu specijalizacije, koji mi je govorio, ti Alberto stvrano ti svaka čast kako si ubeđivao ljude da nisi odavde.Tako da eto, prilagodio sam se, odomaćio sam se, što se kaže, relativno brzo. Osećam se kao kod kuće. Kultura, muzika, ulica, srpski narod."

Foto: Printscreen/RTS

Španci i Srbi, kaže doktor, imaju puno sličnosti, gostoljubivi su i druželjubivi. Poznanstva i prijateljstva sa Kruševljanima tokom studiranja i specijalizacije doveli su ga u grad sa dušom, gde je pronašao svoju drugu porodicu.

Neće da ide iz Srbije

Doktor Alberto navodi: "Ja sam došao bez povratne karte, prosto došao sam sa tom namerom. Evo, sada imam ponudu, stvarno ne bih otišao odavde. Lepo mi je ovde i hoću nekako da vratim Kruševcu tu priliku, što mi je dao da postanem deo hirurškog tima, da budem u ovoj ekipi. Stvarno hoću nekako da vratim to gradu i bolnici što su mi pružili priliku da budem ovde. Želim da kažem da moj život u Srbiji ide nekom sudbinom, svojim putem koji je Bog tako namestio. Da mi je neko pre 5 meseci rekao da ću biti u ovoj situaciji, rekao bih nema šanse."

Pored profesionalnog, sudbina je umešala prste i u emotivni život, što je za Alberta u ovom trenutku dodatni razlog da ne razmišlja o odlasku iz Srbije.