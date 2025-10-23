Slušaj vest

Sombor je svoje javne mehaničke časovnike imao još u osamnaestom veku. Ipak, oni su se kvarili pa je polovinom devetnaestog veka tadašnji profesor i upravitelj srpske učiteljske škole u Somboru Jovan Čokor projektovao i načinio sunčani sat na somborskom Župnom dvoru. Nastao je kao plod njegovog interesovanja za astronomiju i istraživanje neba i kretanje zvezda.

Anđeo na satu

„Sam sunčani časovnik je veoma lepo osmišljen, umetnički osmišljen. Na njemu i danas možemo videti anđela koji drži šipku koja pokazuje tačno vreme, a vreme je na ovom časovniku uvek i apsolutno tačno, osim što on pokazuje sada prirodno vreme, a mi smo trenutno u letnjem vremenu koje nije prirodno, odnosno tek zimsko vreme je pravo prirodno vreme. Tu je jedan petak koji označava buđenje, život, radost ali je tu i jedna lobanja koja označava smrt i poznat natpis koji zvuči prilično, ne možemo reći ni cinično nego upozoravajuće „Jedan ti je od ovih poslednji“ i napisan latinicom, odnosno bunjevačkim narečjem ranije i na mađarskom jeziku“, navodi publicista Milan Stepanović.

Foto: Printskrin RTS

Ova čuvena stara latinska izreka o ljudskoj prolaznosti često se pojavljivala na sunčanim časovnicima u Zapadnoj Evropi.

Mnogo puta popravljan

„Časovnik je mnogo puta popravljan. Vremenom od vremenskih prilika, sunca, kiše, snegova, vetrova počinje da bledi ova slika i on je morao svakih desetak godina ponovo da bude naslikan ili da pojačaju dotadašnju sliku. Pre nekoliko godina taj izvorni crtež koji je svakako rađen mnogo puta posle nastanka originalnog crteža iz 1850. godine, zapravo je skinut i odnet u Gradski muzej gde se i danas nalazi, a ovde je napravljena apsolutno verna replika, ali je ostao pokazivač vremena iz 1850. godine, tako da ništa nije izgubljeno, samo je zapravo još jednom naslikano ono što je tu nekada bilo na potpuno istovetan način. Jovan Čokor, autor ovog sata je uskoro otišao iz Sombora, postao je direktor patrijaršijske štamparije u Sremskim Karlovcima i nije više imao veze sa Somborom i evo ovaj sunčani sat nadživeo ga je više od jednog i po veka i danas predstavlja svakako jedan od prepoznatljivih simbola somborskog urbaniteta“, navodi publicista Milan Stepanović.

Foto: Printskrin RTS

Sunčani časovnik svedočio je o mnogo čemu što se dešavalo pod njegovim zidom, pa i o nekim od najpotresnijih događaja somborske novije prošlosti. Pod ovim satom su polovinom aprila 1941. godine, streljani pohapšeni građani Sombora, svega nekoliko dana nakon ulaska okupacionih trupa u grad. Časovnik iznad somborske pijace „U lancima“ i nadomak središnjeg gradskog Trga Svetog Trojstva, ostaje da trajno svedoči o jednom vremenu.