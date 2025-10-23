Slušaj vest

Učenik drugog razreda Medicinske škole na Zvezdari danas je napadnut, a zbog zadobijenih povreda zbrinut je u Urgentnom centru. Tim povodom oglasilo se Ministarstvo prosvete.

"U Medicinskoj školi na Zvezdari pre početka prvog časa u drugoj smeni danas se dogodio incident u kome su nepoznata lica utrčala u školu i napala učenika 2. razreda. Učenik je, nakon brze reakcije nastavnika i učenika, a zatim i Hitne pomoći, prevežen u Urgentni centar gde mu je ukazana medicinska nega. Učenik je sve vreme bio svestan i komunikativan. Odmah je obaveštena i policija koja sprovodi dalju istragu", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete i dodaje:

"Ministarstvo prosvete će preduzeti sve mere propisane Pravilnikom o primeni protokola o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, a u saradnji sa školom, MUP, Tužilaštvom i drugim institucijama. Očekujemo zrelu reakciju javnosti i medija koja bi trebalo da bude lišena senzacionalizma, a osuđujuća za grupe pojedinaca koje čine i podstiču nasilje. U ovom trenutku je najvažnije da je učenik dobro i da se brzo oporavi".

