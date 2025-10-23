Slušaj vest

Večeras je u prestonici, kao što je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) pala kiša, a posle toplih dana sa temperatura preko 20 stepeni, stiže nam pravo jesenje vreme praćeno pljuskovima. 

- Jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku, proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni - naveo je RHMZ u najavi i dodao: 

- Na području Beograda povremeno slaba kiša, a intenziviranje padavina se očekuje posle ponoći.

Pljuskovi sve do utorka

Tokom dana biće promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 Celzijusa.

Od vikenda do utorka očekuje se promenljivo vreme, sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 stepeni, a u ponedeljak i utorak hladnije.

