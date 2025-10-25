Slušaj vest

Banane spadaju u jedan od najboljih izbora za obrok (užinu) ako vam nedostaje kalijuma ili vlakana u ishrani. Ipak, neke od koristi banana se ne odnose samo na njihovo konzumiranje. Sve više, banane se koriste za spoljnu primenu na koži, jer mogu da reše brojne dermatološke probleme. Smatra se da maske za lice od banane mogu poboljšati stanje kože zbog prilično hranljivog sastava i odgovorajućeg sadržaja silicijum dioksida. Međutim, takve koristi nisu široko proučavane u kliničkim uslovima.

Jedan od najznačajnijih sastojaka koji banane sadrže je silicijum dioksid, koji može da pomogne u povećanju proizvodnje kolagena, prirodnih proteina koji regulišu održavanje hidratacije i glatke kože. Banane sadrže još i kalijum, vitamin B-6, vitamin C, manje količine vitamina A.

Kako starimo, prirodno je da gubimo kolagen u koži. Gubitak kolagena može učiniti kožu manje zategnutom i može povećati pojavu finih linija i bora.Smatra se da maska za lice od banane može pomoći u povećanju kolagena putem silicijum dioksida, čime se smanjuje pojava bora. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se istražila veza.

Banane su bogate antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala u telu. Nanošenje antioksidanata na kožu može pomoći u zaštiti od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Kada je reč o nezi masnije kože, iako banane nemaju iste sastojke za borbu protiv bubuljica kao ulje čajevca, benzoil peroksid ili salicilna kiselina, smatra se da pomažu kod akni smanjujući upalu kože dejstvom vitamina A. Fenoli u bananama takođe mogu sadržati antimikrobna sredstva pogodna za tretman lezija nastalih od akni.

Banane mogu smanjiti hiperpigmentaciju u koži uz pomoć vitamina A i C. Ovo bi moglo koristiti u tretmanima ožiljaka od akni, kao i protiv sunčevih pega.

Foto: Shutterstock

Zaštita od sunca

Iako maska za lice ne može da zameni dnevnu kremu za sunčanje, banane sadrže antioksidante koji mogu poboljšati prirodnu sposobnost vaše kože da bi se sprečilo oštećenje od sunca. Vitamini A, C i E su najznačajniji u tom procesu.

Prema brojnim iskustvima, banane mogu pomoći kod suve kože. To bi verovatno moglo biti povezano sa sadržajem vitamina B-6 i kalijuma. Ipak, i za to su potrebna dodatna istraživanja.

Iako je retko, moguće je razviti alergijsku reakciju na maske za lice od banana. Ako ste alergični na banane ili lateks, trebalo bi u potpunosti da izbegavate masku za lice od banana. Alergije na polen takođe mogu pojačati rizik od alergija na banane. Znaci alergijske reakcije na masku za lice od banane mogu uključivati svrab kože, crveni osip ili koprivnjaču, otok, kijavicu, znake astme i zviždanje u grudima.

Teška alergijska reakcija na banane je životno ugrožavajuće stanje poznato kao anafilaksa koje zahteva hitnu medicinsku pomoć. Simptomi uključuju otežano disanje, otok lica i nesvesticu. Zato se savetuje da budete posebno oprezni sa bananama ako ste ikada imali reakciju na jabuke, avokado, kivi, krompir, paradajz, celer, šargarepu, dinju, papaju, kestenje...

Kako napraviti i naneti masku za lice od banane

Ključni sastojak svake maske za lice od banane je zrela, izgnječena banana. Neki ljudi takođe trljaju kore od banane na kožu i prenose iskustva o tome kako im takva redovna praksa izbeljuje mrlje.

Foto: Shutterstock

Možete pojačati efekte maske od zrele banane dodavanjem drugih sastojaka, u zavisnosti od vaših ciljeva u nezi kože. Pasirana banana dobro funkcioniše sa medom za suvu kožu, a za masnu kožu i akne, dodatni sastojak bio bi medicinska glina, pa bi ta maska trebalo da pomogne u skidanju viška masnoća i čišćenje pora.

Nekada se u pasiranu bananu dodaju male količine soka od limuna ili pomorandži, kako bi se osvetlili ožiljci, a pasirani avokado, da bi se nadoknadila izgubljena vlažnost kože. Jogurt pomešan sa bananom dobar je za hidrataciju i ima umirujuće dejstvo na kožu.

Možete koristiti i kurkumu u ​​prahu za smanjenje tamnih mrlja i akni, a istovremeno povećavanje sjaja kože.

U zavisnosti od željenih efekata, i odabranih dodataka, pomešajte sve sastojke u činiji, dodajući vodu po potrebi da biste dobili gustu teksturu. Nanesite mešavinu na čistu, suvu kožu u ravnomernom sloju. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta pre nego što isperete mlakom vodom. Osušite kožu tapkanjem i nanesite hidratantnu kremu. Ponavljajte rutinu dva do tri puta nedeljno.

Obratite se dermatologu ako primetite crvenilo ili osip nakon upotrebe maski od banane. Možete razmotriti da unapred uradite test na malom delu kože kako biste bili sigurni da niste osetljivi na ovo voće.

Uz dobre navike nege kože, korišćenje maske za lice od banana nekoliko puta nedeljno može pomoći u poboljšanju opšteg zdravlja vaše kože. Maska od banane je samo jedna od mnogih opcija kada je reč o preparatima koje možete sami napraviti kod kuće.