Mlada skijašica (10) iz Srbije, koja je u sredu upala u pukotinu na glečeru Hintertuks u tirolskoj dolini Cilertal, preživela je nesreću gotovo nepovređena. Njena dobra oprema je možda spasila devojčicu od najgoreg.

Devojčica je bila deo trening grupe iz Srbije, za koju je bio zakazan kurs na skijalištu na glečeru, ka kome su krenuli ujutru.

Ignorisala upozorenja

- Devojčica se prvo žičarom spustila do planinske stanice, a zatim je trebalo da se spusti na skijama do određene staze - rekao je istražitelj listu Krone. Ali to se nije dogodilo.

Trener je dao uputstva detetu da ne napušta obezbeđeno skijalište, ali ih je ona ignorisala. Oko 11:20 časova, mlada skijašica je na skijama ušla u neobezbeđeno besplatno skijalište blizu crvene staze broj 9 na nadmorskoj visini od približno 3.100 metara.

Tamo je verovatno promašila pukotinu prekrivenu snegom, propala i upala u dubinu. Pokrenuta je velika operacija spasavanja. Policijski helikopter, koji se slučajno nalazio u blizini, doveo je gorske spasioce do mesta događaja, a alarmiran je i helikopter hitne medicinske pomoći.

Propala 6 metara

Dete je završilo ležeći na steni oko šest metara duboko u pukotini, koja je bila duboka približno deset metara. Gorski spasioci su se spustili do desetogodišnjakinje i ubrzo je spasili koristeći sistem koturača. Ispostavilo se da je devojčica preživela pad gotovo nepovređena.

Prema policiji, žalila se samo na bol u ruci. Ipak, helikopter hitne pomoći je desetogodišnjakinju prevezao u bolnicu na dalju procenu i pregled.

- Čudom, detetu se gotovo ništa nije dogodilo - rekla je policija.

Markus Rajhkendler, direktor bolnice, takođe je to potvrdio listu „Krone“ u četvrtak.

- Desetogodišnjakinja je zadobila samo modrice. Ostala je kod nas preko noći i u četvrtak ujutru na posmatranju, a njen trener ju je ponovo pokupio tog popodneva - rekao je on.