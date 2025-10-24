Slušaj vest

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025. sprovodi se od 1. oktobra do 30. decembra širom zemlje.

Ovo je peto nacionalno istraživanje koje Republički zavod za statistiku sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Ministarstvom zdravlja, najavio je "Batut".

- Cilj je da se dobije jasna slika o zdravlju građana Srbije - kako se osećamo, kako koristimo zdravstvenu zaštitu i koliko brinemo o svom zdravlju.

Devojka sedi na dvosedu i drži se za glavu izgleda zabrinuto
Cilj je utvrditi koliko ljudi u Srbiji brinu o zdravlju Foto: Shutterstock

Podaci se prikupljaju u 4.800 domaćinstava, putem intervjua „licem u lice”, uz punu zaštitu privatnosti i saglasnost učesnika. Rezultati istraživanja biće temelj za unapređenje zdravstvene zaštite, planiranje mera i jačanje prevencije bolesti - saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije i dodao:

- Zato, kada vam anketar pozvoni – odvojite nekoliko minuta. Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025. - za zdravlje nacije!

Zgrada Instituta za javno zdravlje Srbije Batut
whatsapp-image-20240205-at-12.23.50-pm-2.jpg
tinejdzeri-alkohol.jpg
Vakcina