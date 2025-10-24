GUŽVE NA PRELAZIMA VEĆ POČELE, A PRAVI HAOS SE TEK OČEKUJE OVOG DATUMA: EES menja pravila prelaska granice, evo koliko se čeka
Već prvih dana primene novog EES sistema ulaska i izlaska iz zemalja Šengena, na graničnim prelazima Srbije sa članicama EU počele su da se stvaraju gužve, posebno na prelazima sa Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom.
Kako se očekuje, "pakao" na granicama tek sledi, naročito u periodu od 8. do 12. novembra, kada mnogi građani planiraju da iskoriste mini školski raspust i neradni Dan primirja za produženi vikend u inostranstvu.
Vozači autobusa već se žale da prelazak traje i po nekoliko sati, a slično iskustvo imaju i turističke agencije koje upozoravaju da će novi sistem uticati na red vožnje i trajanje putovanja.
Kako funkcioniše EES sistem
EES (Entry-Exit System) zamenjuje pečatiranje pasoša i automatski beleži ulaske i izlaske svih državljana van EU. Sistem prikuplja biometrijske podatke – otiske prstiju i fotografiju lica – i povezuje ih sa putnim informacijama (vreme i mesto ulaska/izlaska).
Prvi ulazak u Šengen
- Uz redovnu pasošku kontrolu, putnik daje otiske prstiju i fotografiju lica.
- Podaci se čuvaju u EES bazi i povezuju sa pasošem.
Sledeći prelazak granice
Prilikom svakog narednog ulaska ili izlaska sprovodi se brza verifikacija putem prepoznavanja lica, bez uzimanja otisaka.
U prelaznom periodu, od oktobra 2025. do aprila 2026., sistem se postepeno uvodi – na nekim prelazima će i dalje biti moguće pečatiranje pasoša ili delimična primena EES-a.
Koliko traje procedura
Za pojedinačne putnike, registracija bi trebalo da traje manje od minuta, dok verifikacija traje još kraće. Međutim, kod autobusa s više putnika postupak se znatno produžava – ponekad i do dva i po sata po vozilu.
Kako izbeći gužve
- Birajte manje prelaze – manja frekvencija znači i brži prolazak.
- Proverite rad EES sistema – u prvim mesecima radiće u ograničenim terminima (dva puta dnevno po dva sata).
- Pratite gužve na mapama i kamerama – Google Maps i sajtovi granične policije nude uvid u stanje na prelazima.
- Planirajte vreme putovanja – izbegavajte polaske u ranim jutarnjim i večernjim satima kada su kolone najduže.
Dakle, prve veće gužve očekuju se upravo oko 8–11. novembra, a najveći kolaps predviđa se tokom božićnih i novogodišnjih praznika, kada mnogi građani iz dijaspore budu dolazili u Srbiju.
