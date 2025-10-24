Slušaj vest

Već prvih dana primene novog EES sistema ulaska i izlaska iz zemalja Šengena, na graničnim prelazima Srbije sa članicama EU počele su da se stvaraju gužve, posebno na prelazima sa Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom.

Kako se očekuje, "pakao" na granicama tek sledi, naročito u periodu od 8. do 12. novembra, kada mnogi građani planiraju da iskoriste mini školski raspust i neradni Dan primirja za produženi vikend u inostranstvu.

Vozači autobusa već se žale da prelazak traje i po nekoliko sati, a slično iskustvo imaju i turističke agencije koje upozoravaju da će novi sistem uticati na red vožnje i trajanje putovanja.

Kako funkcioniše EES sistem

EES (Entry-Exit System) zamenjuje pečatiranje pasoša i automatski beleži ulaske i izlaske svih državljana van EU. Sistem prikuplja biometrijske podatke – otiske prstiju i fotografiju lica – i povezuje ih sa putnim informacijama (vreme i mesto ulaska/izlaska).

Prvi ulazak u Šengen Uz redovnu pasošku kontrolu, putnik daje otiske prstiju i fotografiju lica.

Podaci se čuvaju u EES bazi i povezuju sa pasošem. Sledeći prelazak granice

Prilikom svakog narednog ulaska ili izlaska sprovodi se brza verifikacija putem prepoznavanja lica, bez uzimanja otisaka.

U prelaznom periodu, od oktobra 2025. do aprila 2026., sistem se postepeno uvodi – na nekim prelazima će i dalje biti moguće pečatiranje pasoša ili delimična primena EES-a.

Kako izgleda prvi, a kako svaki sledeći prelazak granice, detaljnije pročitajte klikom ovde.

Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo

Koliko traje procedura

Za pojedinačne putnike, registracija bi trebalo da traje manje od minuta, dok verifikacija traje još kraće. Međutim, kod autobusa s više putnika postupak se znatno produžava – ponekad i do dva i po sata po vozilu.

Kako izbeći gužve Birajte manje prelaze – manja frekvencija znači i brži prolazak.

Proverite rad EES sistema – u prvim mesecima radiće u ograničenim terminima (dva puta dnevno po dva sata).

Pratite gužve na mapama i kamerama – Google Maps i sajtovi granične policije nude uvid u stanje na prelazima.

Planirajte vreme putovanja – izbegavajte polaske u ranim jutarnjim i večernjim satima kada su kolone najduže.

Dakle, prve veće gužve očekuju se upravo oko 8–11. novembra, a najveći kolaps predviđa se tokom božićnih i novogodišnjih praznika, kada mnogi građani iz dijaspore budu dolazili u Srbiju.