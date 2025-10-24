Slušaj vest

U Kući eUprave potpisani su memorandumi o saradnji sa gradonačelnicima i predstavnicima 10 lokalnih zajednica koji su postali deo projekta "eUprava za sve". Cilj je da se administrativni poslovi u lokalnim samoupravama završavaju elektronski, brzo i jednostavno, bez papira i nepotrebnih odlazaka na šalter.

Među 10 opština i gradova koji će prvi ući u proces modernizacije javne uprave, olakšavajući građanima pristup elektronskim uslugama, jeste i Veliko Gradište.

"Recimo kada čovek vadi građevinsku dozvolu, a to smo postigli, da jednim klikom može da vidi šta je na njegovoj parceli predviđeno da se gradi, koji su uslovi za priključak na struju, vodu, kanalizaciju, da u svakom trenutku može da vidi u kojoj fazi je njegov zahtev", kaže Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište.

Cilj programa je da se digitalne usluge učine jednako dostupnim i u velegradu i u ruralnim sredinama. Projekat zajednički sprovode Kancelarija za IT i eUpravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i NALED.

"Svesni smo da imamo veliki broj i aplikacija i softvera koje koristimo, ali da se i pored toga dešava da na državnim šalterima i šalterima lokalnih samouprava i dalje tražimo još po neki papir od građana i zato smo bili svesni da ono što treba da uložimo jeste naš trud, pamet i znanje koje smo stekli do sada", kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

To za građane znači, kako je rekao, bržu, transparentniju javnu upravu, da ne budu kuriri koji nose papire od šaltera do šaltera.

"Naš zadatak je da podržimo lokalne samouprave da ojačaju timove, da uvedu savremene servise i učine javnu upravu dostupnu svima u svakom mestu. Deset lokalnih samouprava dobiće stručnu, tehničku i mentorsku podršku za uvođenje elektronskih servisa koji građanima olakšavaju svakodnevne obaveze", kaže Snežana Panunović, ministarka za lokalnu upravu i državnu samoupravu.

Do sada je nalog na portalu eUprave otvorilo više od 2,6 miliona građana.