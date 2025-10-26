Od 1. novembra vozači su u obavezi da imaju zimske gume

- Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica - rekao je za Jovica Mitić iz AMSS-a, a prenosi Telegraf.

On ukazuje da treba iskoristiti ovo lepo vreme da pripremimo vozilo i za zimske i za jesenje uslove, i prekontrolisati vozilo - proveriti stanje akomulatora, stanje grejača, motora, brisača i svih dodatnih uređaja.

Vozači treba da iskoriste povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Šara na gumama mora biti minimum četiti milimetara. Kada je reč o zimskim uslovima vožnje, verujemo da će vozači pored toga morati da poseduju uređaje za povećanje trakcije koji su neophodni van naseljenog mesta jer nas očekuje sneg i dosta padavina - rekao je Mitić.

Dodatna oprema

Prema njegovim rečima, pored standardne dodatne opreme za vozilo, što podrazumeva i rezervni točak i sajlu za vuču, prsluk, trougao, komplet prve pomoći, svakako je tu i dodatna oprema koja podrazumeva lance i druge uređaje za povećanje trakcije.

Obavezna je i zimske oprema u autu Foto: Shutterstock

- Iako nema snežnih padavina, temperature mogu biti zaista niske, jer sve temperature niže od sedam stepeni dovode do stvaranja poledica i klizavih kolovoza. Preporuka je vozačima da, iako nema snega, ipak imaju zimske pneumatike s obzirom na to da će temperature biti niže - rekao je Mitić.