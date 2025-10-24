Slušaj vest

Farmaceuti… Eh, koliko danas zavisimo od njih! I koliko su nam bitni! I koliko su nas zadužili svojim otkrićima.

Ono što su spravljali i što spravljaju pomoglo je čovečanstvu da mnoge bolesti nestanu ili pak da se leče s velikim uspehom. Ima i nus pojava, kako već ume da piše u uputstvima, ali nećemo o tome ovoga puta.

Imao je Beograd i imala je Srbija svoje apotekare i apotekarke i pre tog 24. oktobra 1939. godine, ali, možda niste znali, niko od njih nije stekao to zvanje u prestonici. Jer, tek toga dana svečano je otvoren Farmaceutski odsek Medicinskog fakulteta u amfiteatru Histološko-Fiziološkog instituta, u krugu današnjeg Kliničkog centra Srbije.

Zgrada Histološko-Fiziološkog instituta Medicinskog fakulteta je uništena u nacističkom bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. Foto: Kaldrma

Na celom Balkanu je do tada postojao jedino u Zagrebu. I to, dobro ćete pročitati, na Filozofskom fakultetu!

Već u prvoj školskoj godini na novoosnovanu katedru u Beogradu upisano je više od 100 redovnih studenata. Sa njima ceo Medicinski fakultet je imao oko 700 brucoša što je bio apsolutni rekord od osnivanja.

Za prvoga starešinu budućim farmaceutima postavljen je dr Aleksandar Kostić, a na svečanosti povodom otvaranja Farmaceutskog odseka govorili su rektor Petar Micić i dekan Medicinskog dr Kosta Todorović, ističući značaj da Kraljevina u svom glavnom gradu neguje jednu takvu izuzetnu naučnu disciplinu na dobrobit svih njenih stanovnika.

dr Aleksandar Kostić, prvi starešina Farmaceutskog odseka Foto: Kaldrma

– Preko stotinu mladih očekuje da na ovom prvom izvoru srpske farmaceutske škole počnu se napajati znanjem. To nas sve mora ispuniti velikim zadovoljstvom, ali i gotovošću da neštedimice uložimo sve svoje znanje i umenje i sve svoje snage da im pružimo maksimalne mogućnosti za uspešnu stručnu i naučnu spremu – s ushićenjem je govorio tada dekan dr Todorović:

Apotekari nekada Foto: Kaldrma

– Apotekar budućnosti treba i u miru i u ratu da bude sposoban da odgovori mnogim dužnostima, a ne samo apotekarskoj veštini spravljanja i prodavanja lekova. Apotekar budućnosti treba da prestane da bude samo trgovac! Od njega se zahteva da postane važan faktor u zajednici i da pruži mnogostruku korist na dobrobit svih.

Apoteka u prošlosti Foto: Kaldrma

Na spisku novoizabranih honorarnih profesora našlo se i ime apotekara dr Siniše Đaje. On je naglasio da su osnivanjem Farmaceutskog odseka upotpunjeni svi fakulteti na Beogradskom univerzitetu i da se može smatrati da je potpuni razvoj prestoničkog univerziteta okončan!

Farmaceutski fakultet u Beogradu danas Foto: Farmaceutski fakultet

Prvi održani čas bila je Botanika, što opet može da bude simbolična veza sa narodom, jer je narodna medicina umnogome počivala na znanju o botanici, a moderna farmacija je dosta toga od nje preuzela i usavršila. Predavač je bio čuveni Stevan Jakovljević, nama danas znan kao pisac epohalnog dela Srpska trilogija!