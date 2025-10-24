Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva (SPC) obeležava u ponedeljak, 27. oktobra, praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi - u narodu poznatoj kao Sveta Petka. Na dan praznika, dnevne novine Kurir vam poklanjaju VELIKU IKONU SVETA PETKA.

Ova slavna i kod Srba veoma poštovana svetiteljka je zaštitnica žena, a pomagala je bolesne i siromašne.

Narodna verovanja kažu da na taj dan ne sme da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, pogotovu to ne treba da rade žene.

Na Svetu Petku dešavala su se velika čuda. Mnogi bolesni su ozdravili na taj dan. Zato ljudi sa zdravstvenim problemima čekaju ovaj praznik verujući da će im slavna svetiteljka pomoći.