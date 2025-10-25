Nikola je na Tisi upecao šarana od preko 26 kila

Slušaj vest

Mladi ribolovac Nikola Ranđelović izveo je pravi podvig na Tisi kada je upecao šarana teškog više od 26 kilograma, a potom, pokazavši veliko poštovanje prema prirodi i ljubav prema životinjama, vratio kapitalni ulov nazad u vodu.

Na Fejsbuk stranici "Tamiški raj" pojavio se video-snimak ovog mladića, koji zaslužuje naklon.

- Čestitamo na ulovu, a ujedno i humanom delu koje je učinio i koje je vredno pažnje - piše u objavi.

Nikola nije krio oduševljenje i zadivljenost ovim šaranom za kojeg je rekao da ima tačno 26 kila i 100 grama.

- To je moj novi rekord, a mislim i tiski. Ovo nije na prodaju! Ovo je riba života! Idi, plivaj i živ i zdrav mi bio, ulepšao si mi dan - kazao je iskusni ribolovac, poljubio šarana i pustio ga u vodu.

Ovaj šaran je Nikolin rekord Foto: Facebook Printscreen

Njegov humani gest izazvao je lavinu reakcija koji su mu čestitali i požeželi mu da upeca još veću.

- Da Bog da upecao još takvih 100 komada! Kakva radost, kakvo poštovanje prema ribi, prema prirodi. Pravi pecaroš, pravi ljubitelj prirode, prevashodno pravi čovek - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Svaka čast majstore na rekordu, još veća pohvala što si ga vratio.

Kapitalni primerak

Nikola je ovim gestom pokazao da je veliki čovek Foto: Facebook Printscreen

Inače, Tisa je jedna od najlepših i najbogatijih reka u regionu i decenijama je pravi raj za ribolovce. U ovoj reci ima kapitalnih primeraka šarana preko 25 kilograma koji se retko pojavljuju u mrežama i na udicama strpljivih ribolovaca.

Prosečni ulovi u Tisi najčešće se kreću između tri i 10 kilograma, ali povremeno se prijavi i pravi "kapitalac" poput ovog težak i preko 20 kilograma.

Najbolje vreme za pecanje

Najbolji period za lov krupnog šarana je proleće i jesen, dok su rano jutro i predveče najpogodniji trenuci za ulov.

Bilo da se radi o sportskom izazovu ili čistoj strasti prema prirodi, lov na velikog šarana u Tisi ostaje poseban doživljaj jer svaka zabačena udica nosi nadu da će se baš tada zakačiti onaj legendarni, šaran od 26 kilograma.

Šaran u Tisi može dostići i preko 25 kg, mada su takvi primerci vrlo retki. U većini slučajeva, ulovi su između 3 i 10 kg, ali s vremena na vreme se prijavi pravi kapitalac od 20+ kg, pa čak i do 26 kg.

26.100 to je moj novi rekord, a mislim i Tisijski ovo nije na prodaju ovo je riba života