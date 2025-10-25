NIKOLA NA TISI UPECAO RIBU ŽIVOTA! POGLEDAJTE KAPITALCA OD 26 KILA: Ribolovac povukao ŠOK potez nakon ulova, svi mu viču - "SVAKA ČAST MAJSTORE" (FOTO, VIDEO)
Mladi ribolovac Nikola Ranđelović izveo je pravi podvig na Tisi kada je upecao šarana teškog više od 26 kilograma, a potom, pokazavši veliko poštovanje prema prirodi i ljubav prema životinjama, vratio kapitalni ulov nazad u vodu.
Na Fejsbuk stranici "Tamiški raj" pojavio se video-snimak ovog mladića, koji zaslužuje naklon.
- Čestitamo na ulovu, a ujedno i humanom delu koje je učinio i koje je vredno pažnje - piše u objavi.
Nikola nije krio oduševljenje i zadivljenost ovim šaranom za kojeg je rekao da ima tačno 26 kila i 100 grama.
- To je moj novi rekord, a mislim i tiski. Ovo nije na prodaju! Ovo je riba života! Idi, plivaj i živ i zdrav mi bio, ulepšao si mi dan - kazao je iskusni ribolovac, poljubio šarana i pustio ga u vodu.
Njegov humani gest izazvao je lavinu reakcija koji su mu čestitali i požeželi mu da upeca još veću.
- Da Bog da upecao još takvih 100 komada! Kakva radost, kakvo poštovanje prema ribi, prema prirodi. Pravi pecaroš, pravi ljubitelj prirode, prevashodno pravi čovek - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:
- Svaka čast majstore na rekordu, još veća pohvala što si ga vratio.
Kapitalni primerak
Inače, Tisa je jedna od najlepših i najbogatijih reka u regionu i decenijama je pravi raj za ribolovce. U ovoj reci ima kapitalnih primeraka šarana preko 25 kilograma koji se retko pojavljuju u mrežama i na udicama strpljivih ribolovaca.
Prosečni ulovi u Tisi najčešće se kreću između tri i 10 kilograma, ali povremeno se prijavi i pravi "kapitalac" poput ovog težak i preko 20 kilograma.
Najbolje vreme za pecanje
Najbolji period za lov krupnog šarana je proleće i jesen, dok su rano jutro i predveče najpogodniji trenuci za ulov.
Bilo da se radi o sportskom izazovu ili čistoj strasti prema prirodi, lov na velikog šarana u Tisi ostaje poseban doživljaj jer svaka zabačena udica nosi nadu da će se baš tada zakačiti onaj legendarni, šaran od 26 kilograma.
Šaran u Tisi može dostići i preko 25 kg, mada su takvi primerci vrlo retki. U većini slučajeva, ulovi su između 3 i 10 kg, ali s vremena na vreme se prijavi pravi kapitalac od 20+ kg, pa čak i do 26 kg.
26.100 to je moj novi rekord, a mislim i Tisijski ovo nije na prodaju ovo je riba života
idi plivaj i živ i zdrav mi bio ulepšao si mi dan