Kratki rukavi na kraju oktobra, pa onda vetar i kiša sa nešto nižom temperaturom.

Meteorolog Nedeljko Todorović na Kurir televiziji objasnio je kakvo nas vreme čeka do kraja zime. Todorović je na početku rekao da naša klima podrazumeva smenu toplo-hladno, pa kratki rukavi nisu neuobičajeni za ovaj period godine.

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, sada smo ušli u period od četiri, pet dana kada će biti neprestane kiše, a na jugozapadu Srbije možda bude i pojačane grmljavine, što zapravo nije karakteristično za oktobar - rekao je Todorović.

Vikend

Todorović je u studiju Kurir televizije izneo pouzdanu prognozu za vikend (25. i 26.) pa je rekao da će biti perioda u toku dana tokom kojeg će biti prijatan boravak u prirodi. Istakao je da će noć sa petka na subotu biti oblačna sa kišom, ali bez velikih količina. U subotu ujutru, pa do kasno u podne, biće pretežno sunčano.

- Biće sunčana pauza između dve kiše, ali temperature neće da budu visoke, odnosno maksimalne će biti oko 15-19 stepeni. Glavnina padavina će biti u nedelju i ponedeljak, tada će biti celodnevna kiša - rekao je Todorović.

Sneg

Todorović je rekao da će za prve pahulje u nižim predelima još da se sačeka, da ni na vidiku nema znakova ozbiljnijeg zahlađenja, izuzev na planinama. Potom je rekao da se takozvana letnja temperatura (od 25 stepeni) događa i u novembru, pa ne bi bilo čudno da i u početku 11. meseca imamo neki sunčan dan kao zatišje između dve kiše.

- Posle ovog perioda, moramo da čekamo kraj februara ili početak marta kako bismo opet uživali u temperaturama od 25 stepeni. Baš je malo verovatno da tako nešto bude u decembru i januaru. U januaru su zabeležene temperature od 20 stepeni, ali to je jednom u deset godina - rekao je Todorović.

Posle toga je rekao da postoje izgledi da bude što više dana koji će biti bliži maksimalnim temperaturama, odnosno da se ne nazire ozbiljnije zahlađenje koje bi donelo minimalne temperature.

Nedeljko Todorović izneo prognozu za vikend: Da li možemo da očekujemo jutarnji mraz? Izvor: Kurir televzija

Saglasan je sa tim da će temperature tokom jutra biti vedrije, ali ne preterano hladne kakve umeju da budu. Međutim, mraz nam neće biti rezervisan za rana jutra, a Todorović je to objasnio na sledeći način:

- Neće biti mraza jer će biti dosta oblaka, a oni sprečavaju noćno hlađenje vazduha. Vazduh se zagreva od podloge koje je upilo energiju od sunca, pa oslobađa to u vidu toplote. Međutim, posle vedre noći koja je imala kišu, raste verovatnoća i za sam jutarnji mraz.

Dugoročna prognoza

Meteorolog Todorović je skeptičan po pitanju dugoročnih prognoza, pa ističe da su veoma neizvesne u pogledu ostvarenja. Međutim, rekao je da ljudi delimično mogu da se oslone na aplikacije za telefon kojih ima na desetine. Svakako, ukoliko gledamo trenutno stanje, onda je takav vid informisanja izuzetno pogodan jer pokazuje izmerenu temperaturu, ali napominje da ne bi trebalo naivno da pristupimo kada su u pitanju dugoročne prognoze.

- Četiri, pet dana možemo da se oslonimo na te prognoze, jedino je pitanje da li će biti više ili manje kiše, ali je to u redu kada je sunčano napolju. Međutim, posle sedmog dana prognoza može da zavara. Ukoliko bismo sad prognozirali vreme za peti novembar, ja bih stavio znak pitanja da li će da bude toplo ili hladno - podvukao je Todorović.

Prognoza pre aplikacija

Ljudi koji su stariji i žive u manjim naseljima, a žive od poljoprivrede, vezani su za vremenske prilike u svakodnevnici, pa vođeni iskustvom mogu da prepozaju kakav ih dan čeka.

- Mada, to je samo okvirno u grubom, nemoguće je tačno predvideti jer i to može da zavara. Samim tim, najveća tačnost se postižem sa instrumentalnim pomagalima. Pogotovo u novije doba kada imamo radarske i satelitske snimke, koji omogućavaju prilično precizno prognoziranje makar u narednim satima ili danima. Iskustvo pomaže, ali tehnologija to dopunjuje.

Todorović se dotakao i segmenta veštačke inteligencije u vidu prognoza, pa je rekao da ona ne može da donese ništa novo, već samo uzima ono što su ljudi već sročili.

Kurir.rs

