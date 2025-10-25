Slušaj vest

Usled izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju deonice puta Požega - Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u subotu 25. 10. 2025. u periodu od 08 do 17 časova, će se vršiti potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje - Prilike u mestu Stupčevići.

- Deonica na kojoj se izvode radovi je između raskrsnice za Mirosaljce i raskrsnice za Trešnjevicu u duzini od 500 metara. Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje – Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike za oba smera kretanja - saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Kurir.rs/ RINA

