Saobraćaj će biti regulisan adekvatnom signalizacijom, opremom i putokazima
Vozači, ovo morate da znate: Danas potpuna obustava saobraćaja u ovom delu Srbije! Evo šta je alternativna
Usled izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju deonice puta Požega - Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u subotu 25. 10. 2025. u periodu od 08 do 17 časova, će se vršiti potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje - Prilike u mestu Stupčevići.
- Deonica na kojoj se izvode radovi je između raskrsnice za Mirosaljce i raskrsnice za Trešnjevicu u duzini od 500 metara. Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje – Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike za oba smera kretanja - saopšteno je iz nadležnog preduzeća.
Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.
