Ceo trošak ovog putovanja, kao što je bilo zadnjih 19 godina, snose donatori, a jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija. Na čelu delegacije je član Gradskog veća grada Jagodine zadužen za privredu, investicije i finansije i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković.

- Tradiciju koju je punih 19 godina realizovao moj otac Dragan Markovic Palma ja nastavljam i dalje i trudim se da maksimalnim radom, trudom i zalaganjem očuvam sve ideje za koje se on zalagao i borio i da u narednom vremenskom periodu nastavimo sa aktivnostima po kojima je Jagodina poznata, a to je da budemo prvi u svemu. Jedinstvena Srbija je jedan od donatora, od para koje kao parlamentarna stranka dobijamo iz budžeta i na taj način vraćamo pare onima koji pune budžet, a to su građani”, izjavio je Dalibor Marković.