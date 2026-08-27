ŠOKANTNI PODACI ZABRINJAVAJU RODITELJE Devojčice dobijaju menstruaciju sa 6, dečacima rastu ženske grudi: Granica puberteta se sve više pomera, ovo je razlog!
Sve više roditelja primećuje da devojčice već sa šest ili sedam godina počinju da liče na tinejdžerke — i po izgledu i po ponašanju.
Stručnjaci upozoravaju da se granica puberteta pomera, a glavni uzrok su kako kažu hormoni iz hrane, ali i hemikalije iz svakodnevnog okruženja.
Globalna je statistika da se kod devojčica pomera ciklus, sada devojčice dobijaju tri meseca ranije, izjavila je za Kurir televiziju dr Svetlana Stanišić.
- Našla sam podatak da su devojčice u 19. veku prvi ciklus dobijale oko 17. godine, potom se vek kasnije to spustilo na 13. godina, s tim da rast grudi ide do dve godine pre toga. Poslednjih decenija su za tri meseca ranije dobijale menstruaciju. To je globalna statistika. Rekla bih da to nema mnogo veze sa hormonima i aditivima u hrani, već sa drugim faktorima - započela je Stanišić.
Kao jedan od problema za takav hormonalni status, dr Stanišić je izdvojila - gojaznost!
- Ona kod devojčica dovodi do prevremenog puberteta, a kod dečaka može da dovede do ubrzanog rasta, iako izgledaju krupnije i razvijenije, neretko se kod njih pojavi ginekomastija kao ženske grudi, ali seksualno sazrevaju kasnije. Što se tiče hemikalija iz naše životne sredine, jedno istraživanje iz Danske je pokazalo da majke koje su bile izložene pesticidima u staklenicima, dobijaju decu koja ranije ulaze u pubertet.
Tu je i unos visokokalorične hrane, a tu je i psihosocijalni faktor, pa se pokazalo da kada očevi napuste porodicu, da te devojčice ranije sazrevaju, dok sa druge strane muška deca odloženo sazrevaju - podvukla je Stanišić.
Mast je gorivo koje pokreće hormone, kao što motor ne može da radi bez ulja, tako ni ljudski organizam ne može funkcionisati bez masti. Iz nje zapravo nastaju hormonu i neophodne su za njihov pravilan razvoj.
Ipak, razlika između korisne i štetne masti jednaka je razlici između kvalitetnog goriva i loše mešavine koja oštećuje motor iznutra.
Dobre masti – one koje nalazimo u ribi, orašastim plodovima, maslinovom ulju, avokadu – učestvuju u proizvodnji polnih hormona, poput estrogena i testosterona. One obezbeđuju stabilan nivo energije, smiruju upale u telu i pomažu pravilno lučenje hormona štitne žlezde i nadbubrežnih žlezda. Kada ih ima dovoljno i u pravom odnosu, hormoni rade tiho, ali skladno – kao motor koji prede, a ne bruji.
Loše masti, s druge strane – industrijski trans masti, pregrejano ulje, višak zasićenih masti – remete taj sklad. One povećavaju nivo insulina, podstiču gojaznost, a masno tkivo tada postaje aktivan hormonski organ sam za sebe. Kod dece i adolescenata to može ubrzati lučenje estrogena, pa telo prerano ulazi u pubertet.
Fizička aktivnost
Svetlana Stanišić je naglasila i da je su deca manje fizički aktivna u današnje vreme.
- Piljenje u ekran svakodnevno po više sati izaziva sintezu melatonina u mozgu, odnosno na njihovo uspavljivanje.
Samim tim san utiče na stres, a stres na prevremeno sazrevanje. Vrlo su kompleksni faktori. Svakako da postoje i organski, odnosno genetski faktori, ali se oni uglavnom traže kod dečaka, jer kod devojčica je to kombinacija raznih faktora. Kod dečaka pre mogu biti organski uzroci - rekla je Stanišić.
Stanje devojčica
I dr Vanja Milošević, ginekolog, govorio je o ovom fenomenu!
- Roditelji se obraćaju nama lekarima, ali bih spomenuo momenat da je prva menstruacija dosta stresna po svako dete, a ponekad to može da odredi ceo reproduktivni život. Zaista je važno da se o ovome priča otvoreno jer mislim da je i ovo malo tabu tema koja sadrži dosta osuda - rekao je Milošević, pa dodao:
- Mi pre svakog pregleda pitamo ženu kada je imala prvu menstruaciju, a to govori o važnosti ove teme jer ona upravo određuje njeno reproduktivno zdravlje. Ne zaboravite da pored genetske predispozicije, ključno je pitanje da li možemo da usporimo ili odložimo - kaže dr Milošević.
Dr Milošević i dr Staničić su istakli da se granica puberteta naglo promenila i da su i ishrana i način života danas mnogo drugačiji.
- Deca sede ceo dan, ishrana je obogaćena posebnim ugljenim hidratima i proteinima, a stres je bukvalno svuda oko na - zaključuje dr Stanišić.
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