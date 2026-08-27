Mast je gorivo koje pokreće hormone, kao što motor ne može da radi bez ulja, tako ni ljudski organizam ne može funkcionisati bez masti. Iz nje zapravo nastaju hormonu i neophodne su za njihov pravilan razvoj.

Ipak, razlika između korisne i štetne masti jednaka je razlici između kvalitetnog goriva i loše mešavine koja oštećuje motor iznutra.

Dobre masti – one koje nalazimo u ribi, orašastim plodovima, maslinovom ulju, avokadu – učestvuju u proizvodnji polnih hormona, poput estrogena i testosterona. One obezbeđuju stabilan nivo energije, smiruju upale u telu i pomažu pravilno lučenje hormona štitne žlezde i nadbubrežnih žlezda. Kada ih ima dovoljno i u pravom odnosu, hormoni rade tiho, ali skladno – kao motor koji prede, a ne bruji.

Loše masti, s druge strane – industrijski trans masti, pregrejano ulje, višak zasićenih masti – remete taj sklad. One povećavaju nivo insulina, podstiču gojaznost, a masno tkivo tada postaje aktivan hormonski organ sam za sebe. Kod dece i adolescenata to može ubrzati lučenje estrogena, pa telo prerano ulazi u pubertet.