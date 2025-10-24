Slušaj vest

Poslednjih godina se pokazalo da se ljudi pored zapadnjačke medicine okreću i drugim metodama, za koje se često postavlja pitanje da li su delotvorne, koliko su proverene i da li su opasne?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nenad Janjetović Janje, energoterapeut, Jelena Nikolić, pravnik i energoterapeut, Radiša Todorović, rašljar, kao i Aleksandar Obradović, kiropraktičar, koji su i objasnili svoje prakse u emisiji "Ni pet, ni šest".

Nenad Janjetović Janje Foto: Kurir Televizija

Janjetović: Izučava znanje naših predaka

Janjetović kaže da je proučio stara znanja predaka, njegovo odrastanje u prirodi i primenjuje ono što je čuo od svojih starih,

- Počeo sam dubinski da proučavam znanja naših predaka. Sa starijim ljudima sam razgovarao i njihova stara znanja i spoznaje istraživao. Napravio sam sistem koji prenosi znanja sa kolena na koleno. To je najbolji način da deci vratimo prenošenje znanja sa kolena na koleno. To je istinsko znanje koje svi imamo. Imamo prirodan dar to treba da podelimo sa drugima - navodi Janjetović.

On dodaje da "veštačka tehnologija" potiskuje ova znanja, a deca ostaju bez prirodnog znanja koje on naziva božanskim.

- Treba da znamo zbog čega smo rođeni, zašto živimo i umiremo. Niko na nebo nije odneo ništa, a mi nazivamo ljude bogatim. Bogat je onaj koji je bogat u duši, pa ćemo sutra za njega reći da je imao ljubavi, sreće i da je dosta za nekoga učinio - kaže Janjetović.

Foto: Kurir Televizija

Obradović: Kranijelno opuštanje lica pomaže u ovim tegobama

Obradović kaže da se bavi kranijelnim opuštanjem lica, što je američka metoda koju je on doneo u Srbiju, pa je jedini sa sertifikatom za ovakvu praksu:

- Alergija, insomnija, daunov sindrom, hrkanje, svime tim se bavimo. Otišao sam u Holandiju na obuku - kaže Obradović.

Kako se može videti na snimcima na internetu, ova metoda podrazumeva naduvavanje balona u ustima čoveka, a navodno može zameniti i klasičnu operaciju sinusa.

- Na ovakvim snimcima čovek pumpa balon četiri ili pet puta, ali treba da se pumpa samo jednom. Ovo što prikazuju na snimcima je nebuloza. Takođe, ovaj poduhvat ne može da se uradi ako je nos zapušen, ja preporučujem klijentima kapi za nos, kako bi sve nazalne kanale otvorili i restartovali kosti glave - kaže Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Todorović: Zdravstvene tegobe može izazvati mesto na kome spavate

Todorović navodi da je u poslednjih mesec dana obišao čitavu Bosnu i Hercegovinu, a onda je objasnio da ljudi prilikom kupovine placa prvo treba da provere ima li voda ispod nje:

- Ljudi kupe plac i prvo treba da odrede ima li vode. Treba da vide gde je voda, tu naprave bunar i pomere kuću van toga. Šta će mu kuća ako nema vode? Sada sam našao vodu na 9 metara, on se oduševio, posle ove emisije idem da tražim ostalim komšijama. Ja svakome pokazujem kako da nađe vodu, zato što zašto bih znao samo ja?

Todorović je izvadio dva pruta, a onda i rekao da se to radi tako što se iskreno pita da li ima podzemnih voda, a one se okrenu kako bi dale odgovor.

BALONI KAO ZAMENA ZA OPERACIJU? Obradović otkrio šta je kranijelno opuštanje lica Izvor: Kurir televizija

- Možete sve pitati, sastav, ili dubina vode. Ima i ljudi koji postavljaju drugaija pitanja, bilo je slučaja da me jedna osoba pita kada će ostati trudna i kog je pola dete - kaže Todorović.

On je objasnio i da se u nekim slučajevima treba promeniti mesto gde osoba spava, jer se može desiti da zdravstvene tegobe izaziva spavanje na određenim vrstama čvorova gde se ukrštaju podzemne vode:

- Ovakve vode mogu zračiti do 300 metara u vis. Zdrav čovek može samo odjednom postati bolestan ukoliko čvor pukne. Te vode udaraju jedna o drugu tamo gde se ukršaju i ne može se lako izmeriti aparatima, ali sve naše ćelije pucaju od ovoga. Naše babe su pre premeštale krevete - kaže Todorović.

Foto: Kurir Televizija

Nikolić: Ljudi u Republici Srpskoj detaljnije opisuju osećanja

Nikolić kaže da ljudi u Republici Srpskoj češće pominju Boga, a takođe su i spontaniji:

- Deo terapije je zatvaranje očiju. Oni svi opisuju ono što vide na neverovatan način. Mi kažemo vidim zvezdice, a oni kažu vidim lepe zvezdice. Pridevi su tu da upotpune sliku i kada pitam kako su, intezivniju povratnu informaciju dobijam tamo - kaže Nikolić.

Ona dodaje da ovo jeste jedan narod, iako su razlike primetne u ovom smislu.

