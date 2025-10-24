Slušaj vest

Desetogodišnja skijašica iz Srbije koja je tokom jučerašnjeg dana propala kroz pukotinu na glečeru Hintertuks u Austriji, otpuštena je iz bolnice sa minimalnim povredama, kako prenose austrijski mediji. Devojčica je na skijalištu bila kao član srpske alpske trening-grupe.

Mlada skijašica (10) iz Srbije, koja je u sredu na glečeru Hintertuks u tirolskoj dolini Cilertal pala u pukotinu, prošla je gotovo nepovređena. Prema procenama, zahvaljujući opremi u kojoj je bila, zadobila je minimalne povrede, odnosno zadobila je samo modrice.

- Dete je čudom prošlo skoro bez ikakvih povreda - saopštila je policija.

Ovu informaciju je u četvrtak potvrdio i Markus Rajhkendler, medicinski direktor Okružne bolnice Švac, za austrijski "Krone".

- Desetogodišnjakinja je zadobila samo modrice (kontuzije). Ostala je kod nas preko noći i u četvrtak pre podne na posmatranju, a trener ju je već popodne pokupio - rekao je direktor bolnice.

On je rekao da devojčica treba da slavi drugi rođendan, jer je njen slučaj "čudo na Hintertuksu".

- Padovi u pukotine u većini slučajeva završavaju teškim povredama ili smrću - zaključio je direktor austrijske bolnice.

Moguće je da je oprema koju je desetogodišnjakinja nosila doprinela tome da prođe sa minimalnim povredama.

Prema rečima policije, ona je na sebi imala kacigu i štitnik za leđa (leđni protektor).

Kako su juče pisali austrijski mediji, devojčica iz Srbije nije poslušala uputstva svog trenera, te je otišla da skija u neobezbeđeno područje skijališta na nadmorskoj visini od 3.100 metara.

- Sve se dogodilo na prilazu trening-stazi u zoni crvene staze broj 9, nakon čega je dete palo u pukotinu i zaustavilo se na steni na dubini od šest metara - navodi policija.

Očevici su odmah pozvali pomoć, a pokrenuta je velika akcija spasavanja.

- Devojčica je na kraju locirana od strane spasilačkog tima u pukotini i uz veliki napor je izvučena - izjavio je portparol policije Ervin Fegel.

Gorski spasioci su se spustili do desetogodišnjakinje i ubrzo je spasili koristeći sistem koturača. Ispostavilo se da je devojčica preživela pad gotovo nepovređena.

Ona je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći.

Prema policiji, desetogodišnjakinja se žalila na bol u ruci.

Takođe, u akciji su učestvovali planinski spasioci i pripadnici alpske policije.