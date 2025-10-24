USPEŠNA SARADNJA I SPREMNOST ZA NJENO DODATNO JAČANJE: Globalna konferencija o ženama na selu potvrda uspešnog partnerstva Srbije i UNFPA
Na sastanku sa regionalnom direktorkom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju potvrđena je uspešna dosadašnja saradnja i iskazana obostrana spremnost za njeno dodatno jačanje.
Razgovarano je o nizu tema od zajedničkog interesa i konstatovano da postoji veliki broj oblasti u kojima je moguće nastaviti, osnažiti i proširiti partnerstvo Ministarstva i UNFPA.
Poseban fokus bio je na nastavku saradnje u oblasti podrške osobama sa invaliditetom, daljem unapređenju sistema socijalne zaštite i podršci roditeljima.
Ministar Milica Đurđević Stamenkovski upoznala je regionalnu direktorku sa planiranim aktivnostima Republike Srbije u narednom periodu koje se odnose na regulisanje i unapređenje statusa roditelja koji brinu o deci sa teškim smetnjama u razvoju. Ukazala je da je na tu temu već održan sastanak sa udruženjima roditelja i da je Populacioni fond iskazao spremnost da pruži podršku u ovom važnom procesu.
Takođe, istaknuto je da postoji spremnost Ministarstva da se nastavi uspešna saradnja u okviru projekta UNFPA koji se odnosi na unapređenje digitalne pismenosti starijih osoba, pre svega kroz tehničku opremljenost gerontoloških centara savremenom digitalnom opremom.
Sagovornice su se saglasile da postoji značajan prostor za zajedničke inicijative u budućnosti, a kao jedan od ključnih predstojećih događaja istaknuta je organizacija globalne konferencije o položaju žena na selu, planirana za 15. maj naredne godine.
Dogovoreno je da će operativni timovi u narednom periodu nastaviti rad na organizacionim detaljima konferencije, koja će prikazati napredak Srbije u podršci ženama na selu i njihovom uključivanju na tržište rada.
Ustanovljeno je i jačanje saradnje između Populacionig fonda UN u okviru novog Programskog dokumenta UNFPA za Srbiju (2026-2025), kao i na radu na unapređenju položaja starijih osoba, Zakona o Socijalnoj zaštiti i jačanju demografske otpornosti u zemlji.
U okviru konferencije planiran je i poseban sajam žena sa sela, na kom će one imati priliku da predstave svoje proizvode i angažman, uz jasnu poruku da su žene na selu značajan pokretač ekonomskog razvoja, obnove ruralnih sredina i čuvari tradicionalnih vrednosti našeg društva.