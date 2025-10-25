Slušaj vest

Na Dunavu kod Budimpešte realizovana je zajednička obuka jedinica Vojske Srbije i Oružanih snaga Mađarske za traganje i spasavanje na reci.

Tokom sedam dana intenzivnih aktivnosti, plovne i ronilačke jedinice dveju vojski uvežbavale su zajedničko delovanje u uslovima koji zahtevaju preciznost, koordinaciju i brzu reakciju. U realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, posade su uvežbavale manevrisanje, dejstvo po ciljevima na vodi i kopnu i pronalaženje potonulog objekta, razmenjujući iskustva u primeni taktika, tehnika i procedura.

obuka_recnih_jedinica_srbije_i_madjarske_6_1761311019.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Rečnu flotilu Vojske Srbije predstavljala su tri broda sa posadama i ukrcanim roniocima. Tokom rešavanja zajedničkih vežbovnih zadataka, naši vojnici i starešine pokazali su visok stepen obučenosti i spremnosti za saradnju sa mađarskim partnerima.

Posebnu dinamiku obuci dalo je učešće pripadnika Prve brigade za specijalne operacije Oružanih snaga Mađarske, koji su u sadejstvu sa rečnim višenamenskim brodovima izveli prikaz uništenja terorističke grupe na obali i uzapćenja protivničkog broda.

Zajednička obuka je potvrdila visok nivo interoperabilnosti i dodatno ojačala poverenje, razumevanje i prijateljstvo rečnih jedinica Srbije i Mađarske, koje već dugi niz godina uspešno sarađuju na izgradnji sposobnosti za izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti u zahvatu plovnih puteva.

